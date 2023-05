Juan Sutil habló sobre la querella por injurias y calumnias con publicidad que presentó contra el diputado y presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, quien había asegurado que el empresario pagaba a diputados de derecha para que votaran estratégicamente en su beneficio.

¿Qué dijo?

Sutil acusó en entrevista con 24 Horas que el parlamentario lo imputó con hechos que no son reales: “Yo no le he dado nunca plata a un diputado para que tenga una decisión en una elección y él lo dice claramente”.

El presidente de la CPC expresó que Ibáñez “trata de imputar y ensuciar” su nombre, y que a además “lo ha hecho reiteradamente“.

“Cuando él habla de estos hechos, supuestamente, he cometido un cohecho o un soborno y eso es falso (…). Él tiene que pagar por mentir“, señaló.

Sutil además aseguró que “jamás” le ha hecho aportes monetarios a las campañas de Jorge Alessandri, y que “mucho menos” a Juan Antonio Coloma.

El empresario aclaró que al diputado y secretario de Renovación Nacional, Diego Schalper, “sí, como lo he hecho a otros candidatos a diputados y a candidatos al Consejo Constitucional anterior, la Convención, y lo hago de acuerdo como establece la ley”.

“Diego Ibáñez comete el delito de difamar o faltar a la verdad o cometer injurias o calumnias, creemos que se va a demostrar. Por eso hemos pedido su desafuero y también estamos pidiendo en la querella que enfrente estos cargos. Es la justicia la que tiene que determinar estos hechos y, para nosotros y los abogados que lo han escuchado, él cometió un delito“, agregó.