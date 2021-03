El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, se refirió este lunes a la propuesta del diputado y candidato presidencial Gabriel Boric (CS) de que los directorios de grandes empresas tengan participación de sus trabajadores.

En concreto, el planteamiento establece que en estas instancias haya una composición “equivalente a la representación que tienen las y los accionistas, y que exista paridad de género en su composición”.

En conversación con Radio Universo, Sutil expresó que “no me parece que es lo correcto desde el punto de vista de la institucionalidad de la empresa”, ya que “es como si nosotros, los accionistas, quisieran participar del 50% de la dirección de un sindicato y a mí me parece que no es correcto porque son intereses y roles distinto dentro de una empresa”.

El empresario aseguró que se trata de una “idea novedosa” que “no se ha aplicado en ninguna parte del mundo”, pero que “confunde los roles”.

“Le resta libertad y capacidad de gestión, porque son roles distintos, y desde ese punto de vista, por cierto que al restar libertad se genera una suerte de expropiación de esa libertad y, en ese sentido, es lo mismo que sería que los ejecutivos o los accionistas quisieran pasar al sindicato”, añadió.

Finalmente, Sutil aseguró que los trabajadores “siempre han estado bien representados” en la empresa a través de los sindicatos y comités paritarios.