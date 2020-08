El Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, señaló este miércoles que podría ser catalogado como “socialdemócrata”.

En conversación con ADN Radio, el líder del gremio empresarial se refirió a los dichos del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, y afirmó que “yo soy una persona liberal y tengo una preocupación social muy importante y la he manifestado siempre, toda mi vida”.

“En ese sentido hay algunos amigos que dicen ‘bueno, Juanito también es socialdemócrata’”, añadió.

Lee también: Matthei a Lavín: “Si quisiera votar por un candidato socialdemócrata, preferiría a Ricardo Lagos Weber”

Con respecto a Lavín, Sutil señaló que “las personas que tienen sentido social de alguna forma son socialdemócratas, independiente de que algunas formas de hacer empresa o hacer sociedad más bien sea liberal y no socialdemócrata”.

“Eso no significa que uno no tenga una inquietud, una obligación y un interés de que haya mejor protección social, mejor educación, mejor salud, de que hayan mejores jubilaciones, eso no es patrimonio de un sector u otro, eso lo expresa muy bien la corriente socialdemócrata europea“, continuó.

“Si él se identifica con eso no me parece mal, y creo que no solo Lavín, es bueno que todos tengamos esas preocupaciones“, añadió.

Lee también: Ossandón tras definición de Lavín: “Es militante de la UDI, que no es un partido exactamente socialdemócrata”