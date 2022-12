Tras el rechazo al nombre de Marta Herrera para liderar la Fiscalía Nacional, el fiscal subrogante, Juan Agustín Meléndez, destacó que pese a los cuestionamientos, “nuestros fiscales y nuestros funcionarios están trabajando”.

En el marco de la presentación de la Política Nacional contra el Crimen Organizado, Meléndez dijo que la Fiscalía está funcionando como corresponde y “con convicción“.

“El Ministerio Público está funcionado plenamente, hemos hecho todas las reuniones, todos los trabajos que hay que realizar. Hay un fiscal nacional subrogante hoy día que dirige el Ministerio Público con energía, con fuerza, con convicción“, dijo.

Cabe destacar que el persecutor figura en la quina de candidatos presentados por la Corte Suprema al presidente Gabriel Boric.

“No ha existido, a menos que ustedes tengan noticias que yo no tenga, alguna queja, algún problema, en estos últimos tres meses de funcionamiento del Ministerio Público, que no hayamos hecho algo, que hayamos dejado de hacer algo, alguna crítica. Por lo menos yo no lo he escuchado”, expresó.

Paro de fiscales

Sobre el paro de funcionarios que exigen ser parte del reajuste salarial del sector público, Meléndez comentó “se realizaron las audiencias que son absolutamente imposibles de no hacer, porque el Ministerio Público tiene una obligación, tiene que dar una cierta continuidad en ciertas materias”.

“Se realizaron las audiencias que tienen que ver con personas privadas de libertad, delitos sexuales, violencia intrafamiliar, controles de detención. Es efectivo que se han dejado de realizar algunas audiencias que han sido postergadas, porque en esto se sumó también parte de la Defensoría (Penal Pública), se sumó parte del Poder Judicial, se sumaron también otras organizaciones civiles, de médicos por ejemplo. No es solamente del Ministerio Público”, concluyó.