El pasado sábado 2 de octubre se cumplió un año desde la caída del joven del río Mapocho en el puente Pío Nono, por la presunta acción del ahora ex funcionario de Carabineros, Sebastián Zamora.

De hecho, esta semana fueron publicados videos correspondientes a las cámaras corporales de funcionarios de la institución, donde se aprecia cómo algunos de ellos realizan bromas irónicas y celebraciones tras enterarse de lo ocurrido.

Leer también: “Bien, uno menos”: Revelan videos de la reacción de carabineros tras caída de joven al Mapocho

Al respecto, Anthony, de 18 años, manifestó en entrevista con El Desconcierto su intención de ver Zamora y hablar brevemente con él sobre el caso.

“Lo que más quiero es estar en un juicio con él, cara a cara. Quiero verlo, a ver qué me dice”, expresó.

“Si me dice algo yo voy a responderle”, aseguró.

Y agregó: “no faltándole el respeto, no me gusta faltarle el respeto a la gente, pero lo miraría fijamente y le diría ‘mira, aquí estoy, estoy vivo gracias a Dios. ¿Y tú? te cagaste tu vida. Trataste de matarme y no pudiste, por una institución de mierda asesina que te lavó la mente. Mira lo que erí ahora, todo el mundo te odia. Nadie te va a querer jamás en la vida’”.