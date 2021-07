El resultado de las primarias presidenciales, celebradas el pasado 18 de julio, no dejó indiferente a nadie: las encuestas no vaticinaron a los ganadores de la jornada. En Apruebo Dignidad, el triunfo de Gabriel Boric (CS) fue celebrado por algunos, pero criticado por otros.

“El miedo fue el factor gatillante para aumentar la votación”, especificó José Antonio Kast (JAK), candidato presidencial del Partido Republicano.

En conversación con La Tercera, Kast indicó que “en Chile Vamos primó, principalmente, el factor miedo a Jadue. Y eso también explica una parte de la votación de Apruebo Dignidad, donde gente que es de centroizquierda, por temor a Jadue, se inclinó por Boric”.

Lee también: La crítica de Varela a Boric: “No ha terminado su carrera y de la mesada paterna saltó a la dieta parlamentaria”

“Fue el temor el que movilizó a la gente” insistió el también candidato presidencial. “Nosotros siempre llamamos a que la gente de la centroderecha no participara en la votación de la izquierda, pero me he encontrado con varias personas que, no siendo de izquierda, votaron por Boric solamente para evitar que Jadue ganara”, declaró.

Por otro lado, respecto al perfil del presidenciable frenteamplista, JAK dijo que “Boric es el heredero de Jadue, es igual a él, si miramos la historia de Boric, él habla del comandante, le rinde honores a Fidel Castro. ¿Con quién se junta Boric en Europa? Con el asesino de Jaime Guzmán. ¿Qué polera exhibe en una entrevista? La del rostro de Jaime Guzmán asesinado”.

En ese punto, descartó que el actual diputado por Magallanes represente un escenario de izquierda moderada: “Boric es más radical. Lo dije hace cuatro años: Boric y Giorgio Jackson venían a quedarse, a hacer colapsar la institucionalidad, a tomarse los espacios”.