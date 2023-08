El exministro del Interior, Jorge Burgos, se refirió a los dichos de la expresidenta Michelle Bachelet en el especial “CNN 50: Testimonios de la historia” sobre su intento de cerrar Punta Peuco en su segundo mandato.

“El cierre del penal de Punta Peuco, nunca estuvo en la agenda, al menos, en el Ministerio de Defensa. Es cierto que es un tema netamente carcelario del Ministerio de Justicia, sin embargo, están relacionados con las ramas dependientes del Ministerio de Defensa“, señaló Burgos en Radio Infinita.

Además, el extitular de la cartera de Interior, agregó: “Nos habríamos ahorrado más plata si es que en el 2011 hubiéramos hecho la reforma que puso la Democracia Cristiana con Renovación Nacional y que el exmandatario Sebastián Piñera botó debajo de la alfombra… la gente se acuerda poco de eso, pero llegamos a un acuerdo con RN y también con la concertación, pero ya pasó a la historia”.

“No me hicieron caso”

La exmandataria Bachelet en conversación con Matilde Burgos en el especial de CNN Chile en el marco de los 50 años del golpe de Estado. Al ser consultada por el cierre de Punta Peuco, exclusivo recinto carcelario que tiene en reclusión a condenados por delitos de lesa humanidad.

“Yo cerré… di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, aseguró la expresidenta.