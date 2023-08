En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, CNN Chile emitirá un especial seriado de entrevistas que abordarán, desde la perspectiva de distintas figuras políticas, el análisis de las últimas décadas de la historia del país.

En ese contexto, una de las invitadas; la expresidenta de la República Michelle Bachelet, conversó con Matilde Burgos sobre diferentes problemáticas que debió enfrentar durante su trayectoria, entre ellas el cierre de la cárcel de Punta Peuco, exclusivo penal que tiene recluidos a condenados por delitos de lesa humanidad, que la exmandataria prometió cerrar.

“Yo cerré… di la orden. No se pudo. No me hicieron caso, pero bueno (…) quien tenía que hacerlo no me hizo caso”, aseguró la expresidenta.

Michelle Bachelet también habló sobre la posibilidad que tuvo de irse de Chile con sus padres tras el golpe de Estado de 1973.

“Me preguntaron y yo dije que no me iba, por eso no se fueron. Así que yo muchas veces me he sentido súper culpable, a lo mejor la vida hubiera sido distinta”, relató.

Respecto volver a presentar una candidatura presidencial, Bachelet fue categórica en descartar esa posibilidad y asegurar que, a su juicio, la democracia debe “renovarse”.

“Cada vez que me han preguntado si quiero volver a ser candidata he dicho que no (…) Yo espero no estar en ese dilema que me plantea porque creo que la democracia le hace bien renovarse y, por lo tanto, la tarea de las fuerzas democráticas progresistas es que aparezcan liderazgos que convoquen a la gente”, sostuvo la exmandataria.

CNN 50: Testimonios de la historia

Este jueves a las 22:00 horas se estrena por las pantallas de CNN Chile el programa de entrevista “CNN 50: Testimonios de la historia“, que abordará la historia de Chile en los últimos 50 años, sus cambios, errores y acierto políticos tras el golpe de Estado de 1973.

