Lavín afirma que deuda atribuida a Barriga en Maipú “está mal calculada”: “Ese déficit famoso de 30 mil millones no existe”

El exalcalde de Las Condes y exprecandidato presidencial, Joaquín Lavín, salió en defensa de su nuera, Cathy Barriga, quien actualmente enfrenta prisión preventiva por su presunta implicación en delitos de malversación de fondos públicos durante su gestión como alcaldesa de Maipú.

¿Qué dijo Lavín?

En conversación con T13, Lavín expresó su apoyo a Barriga, señalando que está atravesando una difícil situación y asegurando que no es culpable de los cargos que se le imputan.

“Ese déficit famoso de 30 mil millones o algo así no existe, no es tal. Está mal calculado. Te lo digo por experiencia en temas municipales. Son cosas que después se aclararán en el juicio“, comentó.

Lavín destacó que la prioridad es que Barriga recupere su libertad pronto para estar junto a su familia y sus hijos, afirmando que la situación actual es desproporcionada.

Por otro lado, el exalcalde cuestionó duramente la medida cautelar impuesta a su nuera, calificándola como excesiva.

“Ella llevaba 10 meses en arresto domiciliario total y no había pasado nada. El riesgo de fuga no es razonable; cada vez que pone un pie fuera de su casa, la están siguiendo con cámaras y drones. Las razones para darle prisión preventiva no tienen justificación“, afirmó.

Lavín también sugirió que la detención de Barriga responde a problemas estructurales y a interpretaciones erróneas sobre las finanzas municipales. Insistió en que el juicio será clave para demostrar su inocencia y aclarar las irregularidades atribuidas a su gestión.