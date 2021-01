El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, se refirió a temas que han generado debate político en el último tiempo como lo son el matrimonio homosexual, la eutanasia y el aborto libre, los cuales calificó como “discusiones con convicciones”.

En conversación con Canal 13, el candidato presidencial se manifestó a favor de que personas del mismo sexo puedan adoptar un hijo, pero no que contraigan matrimonio.

“Yo en eso soy más conservador, en el caso de la adopción homoparental yo soy partidario que al Acuerdo de Unión Civil permita la adopción, pero no (estoy de acuerdo) del matrimonio”, dijo.

En cuanto a la eutanasia, señaló que “no me gusta, en el sentido de que efectivamente cuando un enfermo es terminal, tú no tienes que estar a través de cuidados alargándole artificialmente la vida, eso no. Pero también me cuesta mucho pensar la carga que significa para una persona anciana (…) Creo que son temas que hay que discutirlos más”.