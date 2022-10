La jefa de gabinete del diputado Gaspar Rivas (PDG), Marisol Henríquez, aseguró que el parlamentario no la agredió durante su ofuscada reacción en el Congreso este jueves.

Rivas protagonizó un video que se viralizó en redes sociales en el cual se le ve alterado, forcejeando y gritándole a una mujer que lo intenta calmar. Esa mujer es su jefa de gabinete.

En entrevista con La Tercera, Henríquez contó que “al diputado lo habían cuestionado tres veces y la última persona como que le dijo muy fuerte ‘diputado Rivas’, entonces fue a explicar el tema y entraron en ofuscación, se enojaron, golpearon la mesa“.

“En ese momento, va su jefe a buscarlo, pero yo no fui porque quise, sino que un señor me dijo ‘anda a buscar a tu jefe’ y un asesor de otra diputada me dijo. Y yo me acerqué. Pero él estaba tan ofuscado que no pensó que era yo, así que no es que me haya agredido, eso es falso“, aseguró.

Finalmente, señaló que “en un minuto hay un señor que me tiraba del brazo y justo yo salí como que arrastraba al diputado y como nos tirábamos mutuamente, creo que eso fue por el que se dio vuelta y dijo ‘déjenme’”.

Explicación de Rivas

Por su parte, el diputado manifestó que cuando habló de derecha pinochetista en la mesa paralela, “personas se pusieron de pie y a viva voz me interrumpieron y yo golpeé la mesa para exigir que me escucharan como yo los había escuchado cuando me emplazaron a mí”.

“Al lado mío un señor de chaqueta clara golpea la mesa también y me dice ‘no me venga a hablar mal de mi general Pinochet, ándate de aquí, comunista’“, manifestó.