“No había ninguna razón para no conversar con Llaitul. ¿Por qué? Porque en ese momento la posición que teníamos en el Gobierno era que había que conversar, que las personas no se perseguían por sus ideas, sino que por sus hechos”.

Con esas palabras, la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, reflexionó en La Tercera sobre su salida de La Moneda tras conocerse que su asesora, la periodista Tania Santis, intentó generar conversaciones con el líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

“Fue una coincidencia desafortunada, porque el llamado que hizo la asesora lo hizo alrededor de las 17:00 horas, y a las 18:30 se conoce que Llaitul había dicho que había que empezar a prepararse”, manifestó la ex secretaria de Estado.

Vega manifestó que “el punto crucial de la conversación y la posibilidad de avanzar tiene que ver con las tierras. Y el punto de tierras es imposible abordarlo sin diálogo. Una cosa es el diálogo para llegar a un parlamento global y a una discusión de los bordes del conflicto, y otra cosa muy distinta es que para avanzar en lo de las tierras se tiene que dialogar con todos”.

“Parte importante de la función que teníamos en el ministerio era dialogar con todos. Y cuando digo dialogar con todos, es desde los empresarios, las forestales en conjunto y por separado, la Cámara Chilena de la Construcción, las comunidades. Nosotros tuvimos diálogos con alrededor de, al menos, 100 comunidades en el período. No es posible hablar de tierra sin diálogo”, enfatizó.

Por otro lado, añadió que “nunca tuve ninguna restricción de ningún tipo para la labor que efectuaba. Y desde ese punto de vista, todo lo que tenía que ver con avanzar en la entrega de tierras era parte de la misión encomendada y, por lo tanto, hubo, como insisto y vuelvo a decir, muchísimas conversaciones con muchísimas comunidades en el marco del tema de la negociación de tierras“.

“Y voy a poner un ejemplo que es al revés: logramos llegar a delimitar la cantidad de predios que las empresas forestales estaban disponibles para vender, que era una cantidad importante de hectáreas. Todo eso también son conversaciones que se generaron con actores que desde la crítica podrían preguntarse: ¿Por qué están conversando con las forestales? Pero, cuando uno está en problemas complejos, tiene la obligación de conversar con todos aquellos que estén dispuestos al diálogo. Eso es parte de la tarea. No puede autocensurarse”, indicó.

Respecto a su renuncia, dijo que “hubo una decisión que fue más bien política de mi parte. Estábamos a una semana del plebiscito en el cual habíamos luchado -incluyéndome- para cambiar la Constitución de Pinochet. Era el momento clave. Y este episodio, que hubiera sido irrelevante en cualquier otro momento, se podía transformar en un arma política contra el gobierno y en un elemento que podía tener la posibilidad de pesar en alguna persona para no votar Apruebo”.

“Me pareció de mínima responsabilidad política que lo más sano y lo que producía menos daño o menor riesgo de daño era renunciar, porque la cosa se cortaba ahí. A lo mejor, si hubiera sido una semana después del plebiscito, dos meses antes del plebiscito hubiera sido distinto. Pero ahí se conjugó un momento que, desde el punto de vista político, me parecía que era muy delicado“, aclaró.

La respuesta de la ministra Vallejo

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dijo en Canal 13 que la renuncia de Vega “se aceptó porque hubo una evaluación crítica en el sentido de que la comunicación que ella trató de gestionar con Héctor Llaitul no fue ni instruida ni fue informada cuando se trató de hacer”.

“Me parece que, más allá de lo que ella pueda decir, es sumamente claro el porqué se aceptó la renuncia y eso es lo que el gobierno informó, manifestó públicamente y le señaló también a ella”, aseguró la vocera.

Del mismo modo, ratificó que “probablemente, tuvo una consideración política adicional. Para el gobierno lo más relevante fue que el hecho de este intento de conversación no se informó, ni siquiera fue instruido“.