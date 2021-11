A tres semanas de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, Javier Macaya ratificó su apoyo al candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, pero adelantó su definición de cara a una eventual segunda vuelta entre Gabriel Boric y José Antonio Kast.

En el programa Estado Nacional de TVN, el presidente de la UDI, afirmó que apoyaría “sin ninguna duda” al candidato del Partido Republicano ante una hipotética ausencia de Sichel en segunda vuelta, pese a no compartir muchos de los puntos del programa de Kast.

En ese contexto, el parlamentario recalcó su apoyo a la candidatura del abanderado del oficialismo. “Como presidente de la UDI, nosotros vamos a honrar el compromiso que tenemos con la primaria y trabajar con toda la fuerza y con todo lo que podamos hacer para revertir el momento en el que estamos”, aseguró ante la baja de Sichel en las encuestas y el alza del republicano.

Al ser consultado por la postura de la carta del Partido Republicano como un representante de la extrema derecha, Macaya señaló que “muchas personas que lo acompañan están en posiciones súper polarizadas, muy de extrema”.

“A mí me tocó estar ocho años en el Congreso con él, él construyó un personaje distinto después de salirse de la política tradicional de los partidos y es la principal razón por la cual yo no lo apoyo”, expresó.

De todas formas, el timonel de la UDI dijo que si se da el escenario Boric contra Kast en segunda vuelta apoyaría a este último “sin ninguna duda de aquello”.

Asimismo, manifestó que “hoy día estamos compitiendo con una persona que se fue de uno de nuestros partidos, específicamente de la UDI, tomó una decisión de no concurrir a una primaria con nosotros, tomó la decisión de no solamente no ir a la lista parlamentaria, sino que amenazar que a la parlamentaria de Chile Vamos tenga un buen resultado”, explicó.

“Ese resultado hoy día corre peligro de replicar el escenario que se ve en la Convención Constitucional, con menos de un tercio”, concluyó.