Luego que la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de nulidad que presentó por el caso Corpesca, el ex senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jaime Orpis anunció que acatará y cumplirá la sentencia de más de cinco años por delitos tributarios y de cohecho, en el marco del caso Corpesca.

No obstante, Orpis reiteró estar convencido que no tuvo oportunidad para acceder a una investigación objetiva y un tribunal imparcial.

“Casi todas las autoridades elegidas desde 1990 financiaron sus campañas de igual manera”

A través de una carta que difundió su hija, el ex parlamentario dijo que “con humildad acataré el fallo a pesar de que respecto al cohecho soy inocente, y cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario y, sobre todo, a un tribunal imparcial que me juzgara”.

“En relación al fraude y las platas políticas, que como quedó demostrado, no fueron para enriquecimiento personal. Asumiré la cárcel con la libertad de espíritu y la tranquilidad que me da el haber dicho desde un principio la verdad, haber respondido, asumido la consecuencia de mis acciones y haber reparado. Si no lo hubiera hecho, lo probable es que estaría amparado en la nebulosa del llamado ‘caso de las platas políticas’, sin nombres ni responsables”, sostuvo.

“Pero no puedo dejar de reclamar la falta de igualdad ante la ley y de objetividad. Es evidente, casi todas las autoridades elegidas desde 1990 financiaron sus campañas de igual manera. Pero desde un principio la Fiscalía decidió que yo sería quien pagaría por ello y no perseveró en los otros casos, permitió la prescripción o ni siquiera investigó cientos de otras situaciones de financiamiento de la política a través de boletas o asesorías”, agregó.

“Seré yo quien con máximo rigor pague”

Bajo ese punto, Orpis acusó que “lo mismo hizo el SII, quien no se hizo parte en esas causas para evitar el juicio. Ante los ojos de la opinión pública y con cárcel, seré yo quien con máximo rigor pague no sólo por mis acciones, sino que mi condena es en nombre de personas y partidos que financiaron de igual forma la política al menos por 25 años”.

“En relación al cohecho. Por siete años he dedicado todas mis energías a demostrar mi inocencia en el cohecho y nunca ni siquiera indagué una salida alternativa, a pesar de los consejos de abogados y amigos”, sostuvo. “Entiendo la rabia de la gente frente al cohecho. Para mí es un tema de máxima gravedad porque hubiera implicado vender mi independencia, cosa que nunca he hecho ni con Corpesca, ni con ninguna otra empresa o persona, en ningún momento de mi vida. Nunca. Cometí fraude, sí, pero cohecho jamás”, agregó.

“Por mí y por mi familia no estuve dispuesto a vivir con esta carga sin haber hecho hasta el último esfuerzo por demostrar mi inocencia. Con el fallo de hoy se acaban las instancias e iré a la cárcel por un delito que no cometí”, continuó.

“Fui investigado por cohecho sin una mínima objetividad”

En la misiva, el ex senador también dice querer “hacer público que fui investigado por cohecho sin una mínima objetividad por parte del Ministerio Público, quien me negó reiteradamente diligencias para demostrar mi inocencia y con una gestión mediática por parte de la fiscal en mi contra sin precedentes”.

“Pero aún más grave es que no tuve un juicio imparcial. Fui condenado por cohecho en un fallo divido con un jurado en que una de sus tress integrantes carecía de independencia e imparcialidad”, aseguró.

Al respecto, Orpis afirmó que “pocos meses después de iniciarse el juicio, el cónyuge de una de las tres juezas que me juzgó fue contratado por el Ministerio Público en un cargo de confianza del fiscal nacional. La magistrada lo dio a conocer en una audiencia, pero señaló que, en su opinión, no se sentía inhabilitada y siguió formando parte del Tribunal”.

“Lo concreto es que, salvo en las platas no relacionadas con la política de lo que fui absuelto, esta jueza fue la única que voto todas las acusaciones en mi contra y a favor de las solicitudes del empleador de su marido, incluso en aquellas resoluciones que fueron con votación dividida. Finalmente, fue este el voto que decidió mi condena por cohecho que me llevará a la cárcel. Tengo el legítimo derecho a dudar de la objetividad e imparcialidad de su voto”, aseveró.

“Nada de lo anteriormente expuesto me exime de mi responsabilidad en el financiamiento irregular de la actividad política, que he reconocido en muchas ocasiones. De ello estoy muy arrepentido y jamás he buscado que mi caso quede en la impunidad”, sostuvo.

No obstante, añadió la antigua autoridad, “me alivia el que se estableciera que no me enriquecí, que todo se circunscribió al financiamiento de la política. Pero siento una profunda frustración porque voy a cumplir una condena por un delito de cohecho que no cometí”.

Finalmente, el ex senador dice esperar que “en el futuro nunca más instituciones tan importantes como el Ministerio Público, que tiene el monopolio de la investigación penal, el SII, que debe velar por una correcta y objetiva aplicación de las normas tributarias, y los tribunales, que deben actuar con imparcialidad, den pie a que se actúe con discriminación arbitraria o falta de objetividad”.