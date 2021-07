El candidato presidencial y alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), respondió a las críticas de la UDI, partido desde el cual dijeron que no han visto una condena de su parte tras los daños que sufrió la tumba de Jaime Guzmán la semana pasada.

Dirigentes del gremialismo y de los otros partidos de Chile Vamos llegaron este lunes hasta el Cementerio General, desde donde anunciaron que interpondrán una querella contra quienes resulten responsables de los daños, así como también una demanda civil contra el cementerio.

“Nos parece que hay una responsabilidad también de parte de la administración del Cementerio General. No es indiferente que este cementerio, debiendo contar con las cámaras, medidas de seguridad, haya pasado una vez más esta situación”, argumentó el timonel de la UDI, Javiera Macaya.

Los hechos habrían ocurrido de forma paralela al funeral de Luisa Toledo, madre de los hermanos Vergara Toledo, e incluyeron además el robo de la ánfora con las cenizas de la mamá de Guzmán, Carmen Errázuriz.

Lee también: Debate presidencial de Apruebo Dignidad: Así fue el cara a cara entre Jadue y Boric

Consultado sobre estos cuestionamientos, Jadue invitó a la UDI “sumarse a las acciones judiciales que nosotros ya pusimos, porque ya instalamos las acciones judiciales para buscar a los responsables de esto”.

“Y no tenemos recursos, pero si ellos convencen a su ex candidato que nos haga una donación de recursos para financiar… porque ellos tienen $1.300.000 donde tienen la sede de la UDI; nosotros tenemos $220 mil, no más, y tenemos prioridades mayores“, agregó.

Además, explicó que “una vez que en el Cementerio General se vende una tumba, la tumba es propiedad privada y el Estado no puede invertir en predios privados”.

Por último, condenó lo ocurrido, aunque también llamó al partido oficialista a condenar otros sucesos: “lo condenamos, hace muchos días lo condenamos. Yo le pediría a ellos que también condenaran cuando otras cosas pasan y que ellos no las ven”.