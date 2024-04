El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, aseguró su inocencia luego de que la Fiscalía solicitara formalizarlo por los delitos de fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal, en el marco de la investigación por el caso “Farmacias Populares“.

“Es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa, que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. Desde el primer día he colaborado con la investigación y he abierto todas mis cuentas bancarias, de correos, todo lo necesario”, afirmó a través de un video publicado en sus redes sociales.

La autoridad también apuntó a que la acción “se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral”, pudiendo haber sido “hace años o en 10 meses más después de las elecciones (…). No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro, saldré totalmente inocente”.

En ese sentido, sostuvo que en la carpeta investigativa que revisó junto a su defensa “queda establecido con absoluta claridad que no hay ningún peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos ni en los de las y los funcionarios de la Municipalidad de Recoleta. Ninguna de las acusaciones formuladas tienen asidero en la realidad”.

En su respuesta, Jadue señaló que luego de más de dos años de investigación “acompañado de una serie de filtraciones y especulaciones orquestadas por los medios hegemónicos, por fin se formaliza una investigación que me ha generado mucho perjuicio personal y familiar”.

“¿Alguien en su sano juicio puede esperar que yo, un alcalde elegido democráticamente por amplia mayoría en tres ocasiones, eche por la borda una impecable gestión de todo un equipo municipal? ¿Alguien puede pensar que estando siempre con todos los ojos fiscalizadores sobre nuestra gestión, cometeríamos ilícitos que hicieran peligrar un proyecto tan maravilloso que ha mejorado la calidad de vida de miles de personas?”, concluyó.

La formalización

Este martes se conoció que la Fiscalía Centro Norte solicitó formalizar al jefe comunal de Recoleta por fraude al fisco, cohecho, estafa y administración desleal, en el marco de la indagatoria del caso “Farmacias Populares“, sobre supuesta corrupción en la venta y compra de insumos médicos durante el COVID-19 por parte de la extinta Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), que era representada por Jadue, según consignó La Tercera.

El caso comenzó en 2022, cuando uno de los proveedores de Achifarp, la empresa Best Quality, se querelló contra la autoridad municipal por presunto cohecho en la compra de mascarillas durante la pandemia.

El Ministerio Público también buscará formalizar a otras siete personas vinculadas con la investigación.

Si bien la indagatoria vinculaba a Jadue al delito de cohecho, con el pasar del tiempo se sumaron otros eventuales delitos. Además, ello coincidió con el sumario de la Contraloría en el que se dio cuenta de faltas a la probidad por parte del alcalde mientras presidía la Achifarp.