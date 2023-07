Hoy se informó que Fiscalía presentaría una supuesta formalización, en el marco de una investigación por un posible delito de cohecho contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Tras esta información, el jefe comunal aclaró que: “No me voy a hacer cargo de ningún trascendido que no tenga un fundamento real“.

Además, agregó, “voy a esperar que la investigación avance, confió mucho en la justicia, además en que la investigación va a llegar a establecer mi absoluta inocencia”

Una crítica a la prensa

En medio de su declaración, Jadue criticó a la prensa y dijo: “Hacer un llamado al periodismo en general, actuar con un poco más de ética”.

Minutos después y a través de su cuenta de Twitter, escribió “no sabemos si es verdad lo que dice la nota de La Tercera. De hecho, ni siquiera me han llamado a declarar”.

“De ser así, y como siempre, prepararé mi defensa. No será la primera causa en que la justicia nos da la razón, hemos sido siempre sobreseídos”, agregó.

En otro twett el alcalde mencionó que “confío en la justicia y espero que las instituciones funcionen apegadas al Estado de Derecho porque aquí, desde algunos medios de comunicación, ha habido solo intención de dañar a partir de una nueva arremetida comunicacional”.

Y aquí vamos de nuevo! No sabemos si es verdad lo que dice la nota de La Tercera. De hecho, ni siquiera me han llamado a declarar. De ser así, y como siempre, prepararé mi defensa. No será la primera causa en que la justicia nos da la razón, hemos sido siempre sobreseídos… pic.twitter.com/DDpYRwy0rq — Daniel Jadue (@danieljadue) July 15, 2023

La denuncia contra Jadue

La denuncia señala que el alcalde Jadue habría pedido a Best Quality SPA -que proveía a Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp) de insumos médicos durante la pandemia- un bono adicional de insumos que habría tenido como destino el comunal Recoleta del Partido Comunista (PC).

De acuerdo al vendedor y comisionista de Best Quality, César Ramírez, dicha entrega garantizaría que la empresa se mantuviera como proveedor principal de las farmacias municipales, además de su participación en los “supermercados populares”, otro proyecto de Jadue.