El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, acusó al contralor general de la República, Jorge Bermúdez, de “prejuzgarlo” y “sentenciarlo” respecto a un sumario administrativo aún en curso en el marco de una investigación del ente por el traspaso de dineros a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Tras la publicación de un reportaje de La Tercera, Bermúdez confirmó que hace dos semanas el jefe comunal y funcionarios de Recoleta fueron notificados de los cargos y ahora deberán presentar sus descargos. “Contraloría formuló cargos a 11 funcionarios, cuatro de Recoleta, incluyendo al alcalde, por traspasos de dineros que se hicieron a la Achifarp”, dijo.

“Los cargos son reservados, solamente los conocen los destinatarios de los mismos (…). Efectivamente, hay irregularidades que son relevantes, pero no puedo dar más detalles, ya que se abre ahora un periodo de descargos por parte de los inculpados -uno de ellos el alcalde- y luego se determinará cuál es la sanción”, agregó.

¿Qué dijo Daniel Jadue?

Los dichos del contralor causaron la molestia del jefe comunal, quien señaló en Twitter que “esta semana me han acusado y sentenciado a través de los medios de comunicación. Ahora, y lo que resulta improcedente e insólito, es que el contralor general de la república comenta con publicidad una investigación donde estoy ejerciendo mi derecho a defensa“.

“En Recoleta siempre enfrentamos los requerimientos de la Contraloría, pues procesos normales que consideramos positivos, pero siempre en el marco del debido proceso. (…), pero llama la atención que el propio contralor comente un sumario administrativo antes de su finalización, pues vulnera el principio de inocencia“, agregó.

3. Es impresentable que el propio Contralor prejuzgue y sentencie públicamente un sumario no terminado y al contrario no ordene una investigación interna por filtración de un sumario, donde aún no hay culpables. — Daniel Jadue (@danieljadue) July 18, 2023

El alcalde criticó duramente a Bermúdez por “prejuzgar y sentenciar públicamente un sumario no terminado” y por “no ordenar una investigación interna por la filtración de un sumario donde aún no hay culpables”.

Debido a lo anterior, anunció la presentación de acciones judiciales. “Nos vemos obligados a ejercer las acciones judiciales necesarias debido a los graves hechos que hemos visto a través de diversos medios de comunicación“, dijo.

Los dichos de su abogado

En conversación con CNN Chile, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, señaló que “la información que entregó La Tercera, y que replicaron otros medios, no es real. Acá no va a haber una formalización ahora. No hay una solicitud de formalización ingresada ni ninguna petición en ese sentido. Eso sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia, que sea imputada en una causa, puede eventualmente ser formalizada”.

“La información que entregó La Tercera, donde señala que el alcalde Jadue sería formalizado esta semana y que habría un plazo fatal hasta el 27 (de julio) para ingresar esa formalización y que la Fiscalía la estaría preparando, no es real. Lo digo porque conozco la causa, porque conozco las diligencias de la investigación y porque he tenido las reuniones que, como defensa, la ley me entrega para defender los derechos de mi cliente“, agregó.

Sepúlveda sostuvo que el jefe comunal “no va a ser formalizado ahora ni va a ser formalizado en agosto, ni la Fiscalía está preparando una formalización. Esa es una información, probablemente de algún dato que tuvo ese medio, que no es real y respecto del cual, luego que pase este plazo fatal que pusieron en su artículo (…) se van a tener que desdecir, porque no es real y generó un perjuicio inmenso al alcalde“.

“Hay acciones legales que contempla la Ley de Prensa respecto a injurias proferidas en este tipo de reportaje”, ante lo cual “el alcalde Jadue está evaluando acciones por injurias respecto no solo quien publica el reportaje, sino que también de la línea editorial (…). Las acciones legales se van a ejercer en la medida que ellos no publiquen otra nota diciendo que se equivocaron y que el dato probablemente fue malo”, cerró.