Ramón Sepúlveda, abogado de Daniel Jadue, afirmó a CNN Chile que el alcalde de Recoleta no será formalizado próximamente por cohecho en el marco de la investigación tras la querella que presentó Best Quiality SPA por la compra de insumos médicos para las farmacias populares.

En entrevista con Noticias Express, el defensor dijo que “la información que entregó La Tercera, y que replicaron otros medios, no es real. Acá no va a haber una formalización ahora. No hay una solicitud de formalización ingresada ni ninguna petición en ese sentido. Eso sin perjuicio de que cualquier persona que tenga una denuncia, que sea imputada en una causa, puede eventualmente ser formalizada”.

“La información que entregó La Tercera donde señala que el alcalde Jadue sería formalizado esta semana y que habría un plazo fatal hasta el 27 (de julio) para ingresar esa formalización y que la Fiscalía la estaría preparando, no es real. Lo digo porque conozco la causa, porque conozco las diligencias de la investigación y porque he tenido las reuniones que, como defensa, la ley me entrega para defender los derechos de mi cliente“, agregó.

Sepúlveda sostuvo que el jefe comunal “no va a ser formalizado ahora ni va a ser formalizado en agosto, ni la Fiscalía está preparando una formalización. Esa es una información, probablemente de algún dato que tuvo ese medio, que no es real y respecto del cual, luego que pase este plazo fatal que pusieron en su artículo -que era un fuerte y señalaba que Daniel Jadue iba a estar sentado en el banquillo de los acusados en medios de una semana-, de esa información se van a tener que desdecir, porque no es real y generó un perjuicio inmenso al alcalde“.

“Yo no estoy diciendo que el alcalde no vaya a ser formalizado en esta o en otra causa. Lo que yo estoy diciendo, que es muy distinto decir que una persona tiene una causa en calidad de imputado y que tiene diligencias que eventualmente puede tener en una decisión de no perseverar, en un archivo o en una formalización, pero muy distinto es señalar con un plazo y una certeza que aparentaba la filtración -que no es real esa filtración respecto a la Fiscalía, pueda dar fe de ello- que va a ser formalizado en un corto plazo“, continuó.

En ese sentido, el abogado afirmó que “eso pone al alcalde de Recoleta en un plano de corrupción que no es real”.

Jadue evalúa acciones legales

Finalmente, Ramón Sepúlveda indicó que “hay acciones legales que contempla la Ley de Prensa respecto a injurias proferidas en este tipo de reportaje”, ante lo cual “el alcalde Jadue está evaluando acciones por injurias respecto no solo quien publica el reportaje, sino que también de la línea editorial“.

“Las acciones legales se van a ejercer en la medida que ellos no publiquen otra nota diciendo que se equivocaron y que el dato probablemente fue malo”, añadió.

También afirmó que “de todos los antecedentes que hay en esta investigación y que yo conozco desde 2021, y que actualizado mensual y regularmente, no hay ninguna comunicación entre las personas de la empresa y Daniel Jadue“.

“No hay ningún antecedente que vincule a Daniel Jadue con la supuesta historia contada por tres personajes molestos porque perdieron dinero a propósito de un negocio con la pandemia”, sentenció.