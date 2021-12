Este jueves, la Multigremial Nacional de Emprendedores compartió a través de sus redes sociales un video en el que su presidente, Juan Pablo Swett, hizo un llamado a no votar por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ya que, a su juicio, “desconoce” la realidad del sector.

El economista también publicó el video en su cuenta personal de Twitter junto a un mensaje que apuntaba directamente al abanderado de Apruebo Dignidad y el vocero de su comando.

“Por meses tratamos de conversar con Gabriel Boric y Giorgio Jackson para mostrar lo perjudicial de sus ideas para MiPymes, pero no nos recibieron ni escucharon”, escribió.

Ante la acusación, el diputado de Revolución Democrática (RD) respondió utilizando la misma plataforma. “Juan Pablo. Tu opción es otra y es legítima. Pero hablemos con la verdad”, señaló el ex dirigente estudiantil.

“El lunes a las 19:25, como consta en nuestra conversación de Whatsapp, me dijiste que el martes me enviarías una minuta para preparar una reunión. ¿Me enviaste esa minuta? No, de hecho todavía la espero”, añadió.

La réplica del parlamentario continuó en otra publicación: “Yo trato de juntarme con todas las personas que nos piden una reunión de buena fe y así lo podrán confirmar las cientos de personas con las que me he reunido estos meses, a pesar de tener diferencias”, concluyó.

Rápidamente, Swett contestó a Jackson afirmando que “a las 19:26 te respondí y pedí juntarnos ayer, no respondiste”.

El presidente de la Multigremial señaló que los temas “los hice públicos por todos lados, por WhatsApp y mensaje directo a Gabriel Boric”.