A 100 días del Gobierno del presidente, Gabriel Boric, varios han sido los balances que se han esgrimido en torno al desempeño de la actual administración, donde entre los consensos generales ha destacado el hecho de que ha llevado una instalación “sin luna de miel”, debido a las distintas controversias que ha debido enfrentar desde el inicio.

Bajo ese contexto es que el ministro Secretario General de la Presidencia, Giorgio Jackson, fue consultado por el Diario Financiero, en torno a los principales desafíos y las principales conclusiones que ha podido rescatar a raíz de esta primera etapa como parte del conglomerado que conforma al poder Ejecutivo.

En primera instancia, la autoridad atendió los cuestionamientos que recibió esta semana desde el propio oficialismo, donde senadores del PS lo emplazaron por el eventual cierre de la Cámara Alta, propuesto por la Convención Constitucional en el borrador de nueva Constitución que se definirá el próximo 4 de septiembre.

“En el Senado, hay una idea de que de alguna manera el gobierno tuvo algo que ver. Cuando la realidad, es que a cualquier persona que haya trabajado en la Convención, sea asesor, convencional o sean quienes toman actas y están en la Secretaría, les consta que el Ejecutivo no mueve la aguja”, dijo el Secretario de Estado.

El ministro Jackson además aprovechó de mencionar que “de todas maneras otra cosa es con guitarra”, agregando que para este rol “imaginé otras complejidades. Para las que me preparé no se ven porque ya estaba preparado, pero hay otras para las cuales no estaba tan preparado“.

Respecto a esto último, el Secretario explicó que comienza a dimensionar “que estamos en una crisis de liderazgo que es general y, por lo tanto, en un Congreso tan fragmentado como el que estamos viviendo, donde tenemos minoría en ambas cámaras, hay menos cohesión en las bancadas”.

“Nuestra convicción es que cuando uno va a los temas, como reforma tributaria, laboral, de pensiones o de sistema de cuidado, hay mucho más acuerdo. Y eso ha sido algo en lo que hemos puesto harto énfasis. Sólo cuando el gobierno logra tener al oficialismo más o menos cohesionado frente a un proyecto, recién ahí podemos salir a buscar los votos que nos faltan para lograr las mayorías”, aseveró.

Por otro lado el ministro abordó la relación de los planes del Gobierno con el futuro de la nueva Constitución, sosteniendo que “el 5 de septiembre nosotros tenemos la misión y el mandato del Presidente de la República de trabajar por la unidad primero, porque independiente del resultado tenemos que tratar de que esa votación no nos separe como país, sino que tratar de encontrar la forma de unirnos”.

Asimismo, Jackson abordó la importancia de la reforma tributaria que busca impulsar el Ejecutivo, asegurando que “sin un pacto fiscal no se hace sostenible el upgrade en derechos sociales que nosotros queremos establecer, tanto en seguridad social, pensiones, educación, como en sistema de cuidados, sistema de salud. Todas esas cosas requieren de que podamos tener un financiamiento sostenible”.