Durante la noche del sábado la canciller interina, Ximena Fuentes, se comunicó con el director del Ministerio del Exterior de Israel (MFA por sus siglas en inglés), Alon Usphiz, para disculparse por el impasse vivido con el embajador Gil Artzyeli.

El hecho fue dado a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores, desde donde también ratificaron que se reagendó para el viernes 30 de septiembre la presentación de Cartas Credenciales de Israel.

Esto último, considerando que tras el incidente diplomático, el país de Medio Oriente había decidido restarse de todas las actividades oficiales.

Sin embargo, este domingo el MFA de Israel valoró las disculpas de su contraparte en Chile, destacando que “el Ministro en funciones enfatizó que los lazos con Israel son importantes para Chile y que están interesados en mantenerlos”.

“El Director General le dijo al Ministro Interino que agradece la disculpa ya que se trata de un incidente grave que podría haber causado un daño severo a las relaciones entre Israel y Chile”, aseveraron.

1/4 Acting Minister of Foreign Affairs of Chile Ximena Fuentes Torrijo, called Israel MFA Director General Alon Usphiz last night (Sept 17) & apologized for the fact that Israel's designated ambassador to Chile Gil Artzyeli did not submit his credentials on Thursday (as planned).

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 18, 2022