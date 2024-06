Israel anuncia una “pausa” en la ruta del sur de Gaza para permitir la entrada de ayuda, pero no cesa la ofensiva en Rafah

(CNN) – El Ejército israelí anunció una “pausa táctica” de la actividad militar a lo largo de una ruta en el sur de Gaza para permitir la distribución de ayuda, pero subrayó que no habría tregua en los combates en Rafah y sus alrededores, en el sur de Gaza.

La pausa comenzó este sábado y tendrá lugar todos los días desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, hora local, hasta nuevo aviso, para permitir que los camiones se desplacen desde el cruce de Kerem Shalom, principal punto de entrada de la ayuda al sur de Gaza, por la carretera de Salah al-Din y hacia el norte, informaron las FDI.

La campaña de Israel en Gaza desencadenó una crisis humanitaria. En Kerem Shalom se formó un cuello de botella de ayuda en medio de los ataques aéreos y los combates en gran parte del sur de Gaza.

Las FDI designaron una ruta de Kerem Shalom a Al Bayuk y al Hospital Europeo de Khan Younis que estará abierta durante el día solo para el transporte de ayuda humanitaria. Se llevará a cabo en coordinación con las organizaciones internacionales, dijo, como parte de los esfuerzos para aumentar los volúmenes de ayuda que llegan a Gaza.

Pero poco después de anunciar la medida, las Fuerzas de Defensa de Israel dijeron que “los combates en Rafah continúan“, añadiendo que “no hay ningún cambio en la entrada de mercancías en Gaza”.

Se han producido intensos combates en Rafah, mientras Israel trata de destruir a Hamás en Gaza. El sábado, ocho soldados de las FDI murieron cerca de la ciudad, uno de los incidentes más mortíferos de la guerra para las tropas israelíes.

Grupos de derechos humanos describieron unas condiciones de vida “indescriptibles” para los palestinos de Gaza tras ocho meses de bombardeos israelíes, con más del 75% de la población desplazada, según la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). La campaña militar israelí ha pulverizado barrios, dañado infraestructuras sanitarias y agotado las reservas de alimentos, agua y combustible.

Más de 37 mil personas han muerto en la ofensiva israelí en Gaza, según cifras del Ministerio de Sanidad de Gaza. El conflicto en el enclave comenzó tras los ataques del 7 de octubre dirigidos por el grupo militante palestino Hamás, en los que murieron unas 1.200 personas y se capturó a 250 rehenes en el sur de Israel.

Más de 50 mil niños en Gaza necesitan ahora tratamiento para la desnutrición aguda, dijo la UNRWA en un post en X este sábado.

“Con continuas restricciones al acceso humanitario, la gente en Gaza sigue enfrentándose a niveles desesperados de hambre. Más de 50 mil niños requieren tratamiento para la desnutrición aguda”.

With continued restrictions to humanitarian access, people in #Gaza continue to face desperate levels of hunger. Over 50,000 children require treatment for acute malnutrition@UNRWA teams work tirelessly to reach families with aid but the situation is catastrophic. #CeasefireNow pic.twitter.com/FwmsjrqmRW

