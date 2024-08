Duró 2 días en el cargo: Remueven a directora del Sernameg Los Ríos por “pérdida de confianza”

Isabel Amor había renunciado al INDH para llegar al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género en Valdivia. La socióloga manifestó que el motivo de la desvinculación fue por que su padre es un condenado por crímenes de lesa humanidad. “Esto lo sabían, yo les dije”, sostuvo.

Este lunes, el Gobierno removió a Isabel Amor como directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg) de la Región de Los Ríos por pérdida de confianza a solo dos días desde que asumió el cargo.

¿Qué pasó?

A través de su cuenta de Instagram, la también ex directora ejecutiva de Fundación Iguales acusó haber sido desvinculada del servicio, pese a haber asumido recién y que desde el Ejecutivo conocían su historia familiar.

“Me ofrecieron un trabajo sabiendo todo de mí. Dejé mi empleo anterior. Me trasladé de región. Me piden hoy la renuncia, a dos días de asumir. No me pregunte a mí qué pasó, porque no tengo más información. Esto supone un problema mayúsculo para mi familia”, comentó.

La socióloga hace relación con el caso de su padre, Manuel Amor, quien fue condenado en abril pasado -junto a otros tres exmilitares- a tres años y un día de presidio por el secuestro calificado en septiembre de 1973 del ingeniero agrónomo Luis Corvalán Castillo, hijo de quien era secretario general del Partido Comunista (PC) en esa época, Luis Corvalán.

“Eso es, sin duda, por tener a un padre condenado por violaciones a DD.HH. Esto lo sabía, yo les dije. Está en Internet también. Si no me querían podrían habérmelo dicho antes: antes de decirme que el cargo era mío, antes de yo presentara la renuncia al INDH. Antes que me viniera a Valdivia”, sostuvo en otra publicación de Instagram.

¿Qué dijo el Gobierno?

Por medio de un comunicado, el Sernameg sostuvo que “respecto a los motivos en que se funda la revocación de este nombramiento, este se encuentra estipulado en la normativa de ADP, que faculta la remoción por distintas causas, entre ellas, la pérdida de confianza”.

Junto a ello, el servicio indicó que la elección de la nueva directora regional de Los Ríos saldrá de la cuaterna que se conformará prontamente en el proceso de Alta Dirección Pública.

Finalmente, el organismo indicó que, como entidad, reafirman su compromiso con la probidad y la transparencia en todos los procesos de selección de cargos, siempre en coherencia con la responsabilidad de promoción de los derechos de las mujeres y “en la búsqueda permanente de mejorar la calidad del servicio que se entrega a las usuarias”.