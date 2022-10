La coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos, se refirió al fin del rol de primera dama. En conversación con CHV Noticias, señaló que valora mucho el rol y que seguirá acompañando al presidente Boric y al Gobierno en su proyecto político.

“Valoro mucho el trabajo que realizó cada una de las primeras damas, además tengo contacto con varias, sobre todo en momentos de inflexión y de toma de decisiones. Antes de asumir y ahora es cuando más hemos podido conversar. Valoro mucho su trabajo porque creo que la creación de estos distintos proyectos, que después devinieron en fundaciones, buscan también suplir ciertas falencias o ciertos espacios necesarios de suplir que quizás el Estado no está valorando superar con esa misma rapidez con la que puede trabajar una fundación, también tiene que ver mucho con el contexto en donde pasan las cosas y creo que si Leonor Oyarzún tuvo que enfrentar el inicio del Gobierno, sabiendo que había 40 mil niños que alimentar, por supuesto que se buscan soluciones y yo creo que ese trabajo ha sido muy valorable”, expresó la antropóloga.

En esa línea, sostuvo que “es muy valioso cuando se considera que una persona por ser pareja, incluso siendo pareja de un presidente, puede tener cierta autonomía profesional, académica, actitudinal, y creo que eso es deseable para todos los casos. Yo estoy pensando en realidad en obligar menos y dejar más libertades también a las siguientes, en ese sentido, voy a buscar esa autonomía, pero siguiendo mi compromiso político, por supuesto”.

Asimismo, señaló que seguirá acompañando al presidente en actividades protocolares. “Más que el rol protocolar, que también es como una institucionalización de la pareja, sigo siendo compañera del presidente y eso me ha a llevar a vivir una vida junto a él que en algunas situaciones tendrá visibilidad pública, sin embargo, no va a ser la misma formalidad con la que hasta ahora se ha formateado, moldeado esa figura. Creo que es bien interesante como se profesionalizan las relaciones”, dijo.

Respecto a las críticas que generó su arribo al rol, aún cuando el mismo mandatario sostuvo que había que abolirlo, Karamanos señaló que no hubiera hecho algo distinto.

“La verdad es que no porque yo siempre supe que no me identificaba con el espacio, pero que sí era muy valioso entrar para poder modificarlo. Yo creo que se requería cierto nivel de liderazgo político, de análisis político, de reflexión y también de trabajo muy intenso. Ahora estamos hablando en televisión abierta, sin embargo, hasta ahora la verdad es que ha sido un trabajo más bien silencioso, muy dedicado principalmente porque las modificaciones hay que hacerlas con ese nivel de dedicación y no me arrepiento porque creo que también el feminismo nos ha enseñado de que en la política siempre hay contradicciones y tensiones y que mejor que estar en un lugar poco esperable quizás, para una persona que se identifica con el feminismo, que se identifica con ciertas figuras”, dijo. En ese sentido, agregó que “yo sé que pareció un poco contradictorio, pero yo creo que es parte de la política vivir esas tensiones y creo que fue una apuesta al servicio”.

Por otro lado, también se refirió a la polémica en torno al “Gabinete Irina Karamanos”. “Fue un error administrativo, como dijimos, y fue enmendado inmediatamente. La verdad es que no tiene una planificación política por detrás”, expresó.

Sobre lo mismo, agregó que: “Diría que es un error administrativo en el sentido de que ese seguimiento en el fondo hizo falta, pero, por otro lado, también considero que hay que conocer la estructura interna, esas resoluciones sirven para ordenar básicamente a la presidencia, los espacios de la presidencia, sin embargo, esa modificación es muy rápida de hacerse, le tomamos el peso inmediatamente y la cambiamos porque no era en ningún caso una voluntad de personalismo o de protagonismo”.

Finalmente, y consultada sobre su futuro político tras su salida de La Moneda, la cientista social con estudios de antropología y ciencias de la educación en la Universidad de Heidelberg sostuvo que seguirá militando en Convergencia Social.

“Pienso seguir militando, por supuesto, yo soy parte de un proyecto político que comparto con el presidente y con todo mi gobierno, y voy a seguir apoyando a mi gobierno desde otro lugar de más bajo perfil”, dijo.

Consultada sobre una eventual candidatura a algún cargo de elección popular, Karamanos expresó que “no es un futuro para mí, no tengo esa decisión tomada. Pero en realidad, siempre he cumplido otro tipo de roles en política también, entonces en realidad nunca ha sido parte de mis planes ser candidata y no lo es ahora tampoco”.