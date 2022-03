“Yo me propuse cambiar un espacio. No me identifico mucho con el rol de primera dama, pero sí con cambiar ese espacio. Bueno, no soy ni primera ni dama. En ese sentido, pienso que hay que salir de ese término conservador y clasista”.

De esta forma describió Irina Karamanos el cargo que asumió el pasado viernes 11 de marzo y los espacios que buscará crear para repensar, tal como lo mencionó en tiempos de campaña electoral, el rol de primera dama.

En conversación con Don Francisco en Las caras de La Moneda, la antropóloga, cientista social, experta en gestión cultural, formación ciudadana, políglota y líder del Frente Feminista de Convergencia Social (CS), entregó sus reflexiones sobre el papel de primera dama en la sociedad chilena.

En ese sentido, manifestó que “yo estoy aportando política y, emocionalmente, creo que en este momento, en la instalación del gobierno, seguimos generando procesos de escucha para poder hacer cambios”.

Posteriormente, aseguró que “por eso tomamos un desafío muy interesante, el feminismo no está en esos lugares”.

Las palabras de Karamanos no pasaron desapercibidas y se convirtieron en tendencia en las redes sociales. Incluso, personas pidieron poleras con la frase “no soy primera ni dama”.

Mira aquí algunas de las reacciones:

“No soy ni primera, ni dama.” Irina. — MIGURAS (@Miguras) March 15, 2022

“No soy ni primera ni soy dama” de @i_krmns me dio las vibes de “No soy tu hija, ni soy tu mami” de @IraciHassler

A ustedes? — Belén Larrondo (@belenlamaria) March 15, 2022

“Ni primera ni dama”. Llevamos tan poco y tanto está cambiando. Gracias @i_krmns 💜 #LasCarasDeLaMoneda — Rodrigo Mallea (@RodrigoMalleaC) March 15, 2022

«No soy ni primera, ni dama»

Bien, Irina! Una polera que diga. — Pelu (@IriartePelu) March 15, 2022