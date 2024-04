Fiscalía se encuentra indagando el presunto fraude de $730 millones, el cual involucra al parlamentario y a dos fundaciones. A través de un video, Ojeda expresó que su defensa no ha tenido acceso a la carpeta investigativa, y que no sabe de dónde viene ni qué fin buscan las "filtraciones". "No podemos hacernos cargo si son verídicas o no estas delaraciones", dijo.