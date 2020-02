El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) presentó una querella por torturas contra Carabineors, luego de recibir la denuncia de un joven de 25 años que informó haber sido golpeado por funcionarios policiales en la comuna de Puente Alto.

“Alrededor de nueve carabineros me golpearon con lumazos, patadas en el suelo (…) con su arma de servicio me la pusieron en la cabeza y me la bajaron hasta el pecho”, relató Leonardo Sanhueza a CHV Noticias.

Tras la agresión, la víctima señaló que quedó con “lesiones en la costilla izquierda y perforación de pulmón“. Desde el martes 28 de enero, el joven se encuentra hospitalizado en el centro asistencial Sótero del Río.

La familia de Sanhueza reportó esta situación al INDH, entregando más detalles de lo sucedido, señalando que luego de ser detenido por Carabineros, el joven fue llevado hasta un potrero, donde fue agredido con patadas, golpes de puño y bastón. Además, lo amenazaron con dispararle.

Acto seguido, según el relato, fue subido a otro vehículo policial donde recibió más agresiones y fue llevado hasta la 20° Comisaría de Puente Alto, donde tras firmar un documento quedó en libertad.

En paralelo a la acción judicial del INDH, la Fiscalía Metropolitana Sur inició una investigación de oficio por apremios ilegítimos contra los funcionarios policiales que resulten policiales.

En conversación con Cooperativa, el coordinador de litigios del INDH, Pablo Rivera, reconoce que “lo grave es que en el trayecto a la unidad policial él (Sanhueza) es violentamente insultado y golpeado de manera bastante fuerte. Hay momentos en el cual incluso es objeto de amenazas de abusos sexuales por parte de una carabinera”.

“Claramente es un caso brutal de violencia policial, lo amenazan de muerte, lo apuntan con una pistola, aparte de los innumerables golpes con bastones de servicio, pies y puños y vociferar que le van a dar el tiro de gracia”, señaló Rivera.

La investigación de la Fiscalía se realiza junto a la Unidad de Derechos Humanos de la PDI, unidad que también sigue en la búsqueda de la identidad de los uniformados que habrían participado en la agresión contra Sanhueza.