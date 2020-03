En entrevista con La Tercera, el defensa del Cruz Azul de México, Igor Lichnovsky, analizó su presente futbolístico y cómo se ha acercado a Dios en el último tiempo. “Después de mucho estudio, decidí aceptar a Jesús para que entrara a mi corazón y volví a nacer”, dijo.

Por otra parte, también se refirió a la actual crisis social que vive el país y emplazó nuevamente al presidente Sebastián Piñera. El 26 de octubre pasado, el jugador publicó un video en su cuenta de Instagram con una crítica directa al mandatario.

“Tú has prometido de la A a la Z y no sé si habrás cumplido A. Señor presidente, ¿acaso no te das cuenta de la oportunidad que Dios te está dando? La gente está cansada, estamos cansados que cada cuatro años venga un presidente a cumplir leyes. Pero no las que el pueblo necesita“, reclamó en esa ocasión.

Ahora, a más cuatro meses del estallido social, vuelve a apuntar al presidente siempre bajo una mirada crítica y religiosa. Acá una selección de los momentos que marcaron la conversación:

Críticas al gobierno

“Me motivó enviar el mensaje a Sebastián Piñera con un único fin de poder llevar al templo a la gente sin que la gente fuese a él. Todos los que escucharon ese mensaje deben saber que fueron con la Iglesia a escuchar la Biblia. Ese fue mi motivo, que escucharan lo que Dios dice en su palabra y gracias a él hubo frutos“.

“Estas consecuencias no son por algún partido político, es la ambición del ser humano, que está dispuesto a aplastar al de al lado por tener más. Y la cobardía de los líderes de un gobierno que no quiere dar su brazo a torcer porque sabe que el hambre que tiene el pueblo los superará“.

Baja aprobación de Piñera en las encuestas

“Tiene coherencia. La verdad se manifiesta con hechos, no solo con lo que uno pueda decir o pensar. Pero al gobierno no le conviene un pueblo más educado y con más oportunidades“.

Su participación en la primera línea

“Tengo amigos cercanos que estuvieron en la primera línea. Estuve ahí, y te cambia la perspectiva de las cosas“.

“Si no estaban los primera línea, Carabineros disipaba la manifestación, que era pacífica, pero que por supuesto no tenía permiso para realizarse porque va en contra de lo que el gobierno quiere. Y la excusa es que interrumpía el tráfico”.

“La gente ha sido maltratada tanto tiempo, que hoy el amor que me ha mostrado Jesús me hizo llegar hasta allá. Jesús habría estado ahí, no encerrado en un templo físico“.

Críticas a Carabineros

“Lamentablemente, los que salen a las calles son manejados y reciben órdenes. Me enfocaría en los altos cargos; ahí reina el egoísmo, la mentira, el ego, el amor por el yo y nadie más“.

“Sé que todos los Carabineros que ese día vinieron tras de nosotros tenían órdenes. Aunque sin duda es vergonzoso y va en contra de los derechos humanos el que decidan actuar de la manera en que se ve“.

“Lo hecho, hecho está y el egoísmo hace que les dé lo mismo si alguien muere o alguien pierde la vista. Siempre tenemos la oportunidad de arrepentirnos o retractarnos, pero habrá consecuencias con las que tendrán que vivir por siempre“.