El ex ministro de Hacienda y candidato presidencial de Evópoli, Ignacio Briones, será sometido a un sumario sanitario por parte del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi de Salud de Aysén.

La acción en contra de Briones será por el “incumplimiento de medidas sanitarias” en medio de sus actividades en el marco de la campaña presidencial. “Por lo anterior, se dará curso a los respectivos sumarios sanitarios a cada una de las personas involucradas en esta actividad”, explicó a Emol José Barria, jefe del Departamento de Acción Sanitaria de la Seremi.

En concreto, el candidato estuvo de gira en Coyhaique (comuna que está en Fase 2 del plan Paso a Paso) y almorzó en un restaurante junto a su equipo de campaña sin medidas sanitarias. Las fotografías del encuentro fueron difundidas en redes sociales.

“Parto por hacer las disculpas del caso y asumir las responsabilidades y sanciones si las hubieran como corresponde a cualquier ciudadano. Estábamos en segundo día en Aysén, ad portas de irnos al aeropuerto, bajando de una reunión con empresarios turísticos y este era el último punto, un almuerzo rápido de 30 minutos”, indicó el candidato al medio nacional.

Asimismo, indicó que “si bien estábamos en un espacio abierto, una terraza, como exige la ley, no respetamos el distanciamiento de las mesas que se exige, que son dos metros. Esa es la falta. La ley es clara en decir que son cuatro personas por mesa y distanciadas a dos metros. Ni siquiera éramos cuatro por mesa, éramos dos, las juntamos y no estaban separadas a dos metros”.

Aún así, la carta presidencial de Evópoli criticó que “acá hay faltas y faltas. Hay algunos que van a Fase 1 sin permiso, eso es una falta grave, y acá, con todas las de la ley, en una terraza. Hay una falta evidente, es responsabilidad mía y del equipo no haber advertido eso y lo asumimos, hacemos las excusas del caso y asumimos la responsabilidad de las sanciones que puedan haber”.

Hasta el momento, el ex ministro no ha sido notificado del sumario. De todas formas, tomó contacto con el dueño de restaurante “darle tranquilidad y que si hay multa yo me haría cargo de cubrirla, de forma personal. Es lo que más me preocupaba a mí, el sector gastronómico lo ha pasado mal”, aseveró.