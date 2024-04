El presidente de Convergencia Social (CS) y representante del Frente Amplio (FA), Diego Ibáñez, desdramatizó las declaraciones del alcalde Daniel Jadue (PC), quien acusó al presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, de llevar una “operación” en su contra, además de vincularlo con el Frente Amplio.

“Las relaciones entre los partidos se dan por sus directivas, no por sus parlamentarios o sus alcaldes. Tenemos la mejor de las relaciones con Lautaro Carmona“, sostuvo el diputado.

“No voy a entrar en polémicas, no me corresponde a mí. Estamos concentrados hoy en sacar adelante la agenda legislativa. No me preocupan mayormente los dichos del alcalde, no vamos a hacer polémica de esos dichos. Esa es su opinión, yo no la comparto“, agregó.

En todo caso, frente a la arremetida de Jadue contra Raúl Letelier, Ibáñez fue enfático en señalar que “no hay que generar especulaciones políticas respecto a instituciones que tienen alto prestigio. No voy a entrar en polémica”.

Consultado por una eventual cercanía de Letelier con el Frente Amplio, Ibáñez la descartó “totalmente”.

¿Qué dijo Jadue?

La molestia del alcalde de Recoleta surgió luego de que Raúl Letelier dijera en CNN Prime que el organismo estaba estudiando presentar acciones legales en su contra por “conductas ilícitas”. El martes, fuentes de CNN Chile confirmaron que el CDE ya trabaja en la redacción la querella.

Por eso es que este miércoles, durante la transmisión del programa Sin Maquillaje, el jefe comunal opinó que las declaraciones de Letelier fueron “burdas y completamente salidas de tono”.

“Después aparece el presidente del Consejo de Defensa dando una declaración de lo más burda que puede haber, completamente salida de tono. Él me prejuzgó. Él habló de que ya habían encontrado acciones ilícitas hoy antes del juicio, me condenó”, manifestó el alcalde.

Fue encuentres cuando planteó que “esta es una operación y el caballero es del Frente Amplio, el caballero tiene su historia”.