Luego que la jornada de este viernes se diera a conocer la renuncia al Consejo Constitucional de Aldo Sanhueza ante el Tricel, la consejera electa por la región Metropolitana, Gloria Hutt, señaló que la renuncia del exrepublicano “facilitará el trabajo en el marco de seriedad y de sobriedad que se necesita”.

Sanhueza decidió renunciar tras la polémica generada por su formalización por el delito de “graves ofensas al pudor” luego de que tocara sexualmente a una mujer en un bus de transporte en 2019.

A través de un documento presentado ante la entidad, Sanhueza indicó que “el día de hoy, luego de pensarlo mucho, he tomado la decisión de no asumir el cargo de consejero constitucional”, por lo que no asumirá en el Consejo Constitucional el próximo 7 de junio.

Ante este contexto, Hutt señaló que si bien afecta el número de consejeros, “se elimina un tema que pudo introducir dificultades y a lo mejor conflicto y ruido, que el Consejo no necesita”.

Tras la renuncia de Aldo Sanhueza —quien fue electo por la región del Biobío— el Consejo Constitucional será conformado por 50 consejeros y no 51 como en un inicio.