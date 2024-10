Hurtado responde a Ramírez: “El Partido Republicano no tiene complejos” sobre idea de acusación contra Boric

La secretaria general del Partido Republicano se refirió a los comentarios del presidente de la UDI, quien calificó como un “error” levantar un libelo acusatorio contra el jefe de Estado. Esto surge en medio de las controversias generadas por el denominado Caso Monsalve.

Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, realizó un balance de la primera jornada de las elecciones municipales, de concejales, gobernadores y consejeros regionales.

Consultada por CNN Chile sobre lo que está en juego para el partido fundado por José Antonio Kast en estos comicios territoriales, Hurtado planteó: “Más que lo que se juega el partido en estas elecciones, es lo que se juega Chile al elegir a muy buenas autoridades, que trabajen con responsabilidad, seriedad, probidad y mucha transparencia”.

En la misma línea, sostuvo que la ciudadanía está algo cansada de los escándalos que se han conocido durante esta semana.

“El Partido Republicano no tiene complejos”

Guillermo Ramírez, timonel de la Unión Demócrata Independiente (UDI), afirmó en La Tercera que actualmente no están a favor de “remover” al Presidente de la República. Esto no significa que no existan críticas, sino que considera que sería un error levantar una acusación constitucional contra el jefe de Estado.

Respecto al Caso Monsalve, Hurtado expresó que llama la atención y genera dudas el hecho de que el exsubsecretario siga en libertad, pese a las contundentes acusaciones en su contra.

“Hacemos un llamado a que la justicia actúe de manera rápida y oportuna, para que cumpla con prisión preventiva durante el período de investigación restante”, precisó.

En cuanto a su postura sobre los dichos de Ramírez, la militante del Partido Republicano concluyó: “Las herramientas constitucionales están para usarlas, y el Partido Republicano no tiene complejos en ejercerlas cuando corresponde. Nadie está por encima de la ley, ni el presidente ni los ministros”.