De San Miguel a Chiloé: Estos son los hospitales con mayor retraso de construcción

Los ministerios de Salud y Obras Públicas dieron a conocer el estado de avance del Plan Nacional de Inversión 2022-2026, instancia que contempla el desarrollo de 57 centros asistenciales, de los cuales 34 están en ejecución y 10 en etapa de diseño.

De San Miguel a Queilen, en la Isla Grande de Chiloé. Este es el tramo principal de hospitales con mayor retraso de construcción, según indicó el Gobierno a través de los ministerios de Salud (Minsal) y Obras Públicas (MOP).

¿Qué pasó?

El pasado miércoles 3 de julio, la ministra de Salud, Ximena Aguilera; el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; y el director general de Concesiones del MOP, Juan Manuel Sánchez, explicaron ante la Comisión de Salud del Senado el estado de avance del Plan Nacional de Inversión en Salud 2022-2026.

La iniciativa contempla el desarrollo de 57 hospitales, de los cuales actualmente siete están operativos, seis en proceso de puesta en marcha, 34 en ejecución y 10 en etapa de diseño.

Respecto a los procesos en ejecución, 13 de ellos dependen directamente del Minsal, explicaron las autoridades, mientras que 20 están bajo el programa de concesiones público-privada del MOP, y el restante, está a cargo de la Dirección de Arquitectura del MOP.

Hospitales del Minsal

El subsecretario Osvaldo Salgado explicó que, a la fecha, cinco centros de salud del país se encuentran con retrasos en las obras. Estos son:

Hospital de Linares.

Hospital Higueras de Talcahuano.

Hospital de Queilen.

Hospital de Curacautín.

Hospital Barros Luco, en San Miguel.

Respecto al caso de Linares, la autoridad de Redes Asistenciales reconoció que “solo tiene un estado de avance de un 26% y debería tener un 89%”. Al respecto, informó que desde febrero de 2023 que las obras se han ido ralentizando: “Ha habido dificultades con algunos ajustes normativos por parte de la empresa. Hoy hay una solicitud de aumento de plazo que está en estudio y un trámite de resolución de controversia”.

El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Juan Antonio Coloma, quien es parlamentario del Maule, solicitó mayores antecedentes de este retraso: “Creo que, en este caso, especialmente aquí, importan los plazos. No entiendo cómo ha pasado tanto tiempo y nadie le ha explicado a la población qué va a pasar. Lejos es el hospital que más tiempo lleva paralizado”.

Sobre los hospitales de Higueras de Talcahuano (53% de avance) y el de Queilen (73% de avance) se recalcó que ambos cuentan con atrasos menores respecto al de Linares, mientras que los recintos de Curacautín y el Barros Luco están enfrentando otros problemas.

El primero sufrió un término anticipado de contrato por parte de la empresa contratista, y hoy el tema está en la Contraloría General de la República (CGR) para retomar las obras.

Respecto al Barros Luco, este todavía no inicia obras, por lo que se busca una nueva empresa que quiera realizar el diseño de ingeniería, luego de que la firma anterior terminó el contrato anticipadamente.

La autoridad destacó que el resto de los establecimientos del programa están dentro del avance programado, y tres de ellos deberían terminar su construcción durante este ejercicio.

¿Qué es el Ordinario 18?

Durante su intención, la ministra Aguilera y el subsecretario Salgado explicaron cómo está funcionando el Ordinario 18, herramienta administrativa para reactivar la construcción de los recintos con demora.

En concreto, esta medida permitirá reasignar recursos del presupuesto para modificar los contratos de las obras que se han visto paralizadas por diversas razones, principalmente por los efectos de la pandemia, como el alza de los materiales de la construcción. Esto implica cerca de $340 mil millones que se reconocen retroactivamente y otros tantos fondos, que se van pagando de acuerdo con el estado de las obras.

Hospitales concesionados

Respecto a los hospitales bajo el modelo de concesiones, el director general de Concesiones del MOP destacó que actualmente existe un centro de salud que está enfrentando problemas de avance, específicamente, es el Hospital de La Unión, y esto debido a los trabajos requeridos para analizar restos arqueológicos.

La situación causó molestia en el senador del Partido Socialista (PS) Alfonso De Urresti, quien es representante de Los Ríos: “Parece que tenemos modelos de construcción que no funcionan. Creo que hay que hacer una reflexión mayor. Personalmente, soy de la idea que el Minsal no debería construir hospitales, pero vemos que las concesiones tampoco han sido exitosas”.

Al respecto, el subsecretario Salgado reconoció que no es entendible que haya proyectos que lleven 20 años en carpeta, enfatizando que una de las principales dificultades son los terrenos. “Ahí hay un escollo que hay que resolver; seguramente se va a necesitar alguna legislación que apoye esto. Además, hay otros procesos que forman parte de la tramitología que hay que revisar”, advirtió.

Con relación al resto de establecimientos que se desarrollan bajo este modelo: el Hospital Salvador Geriátrico (sufrió retrasos por la pandemia), Red Maule, Buin-Paine, Hospital de La Serena (tuvo demoras por discrepancias en el contrato), el Hospital de Coquimbo, la Concesión Hospitalaria Biobío, la Red Pichilemu-Rengo y los Institutos Nacionales de Cáncer y Neurocirugía-, Juan Manuel Sánchez enfatizó que están avanzando de acuerdo con los cronogramas previstos.

Sobre el recinto en la Región de Coquimbo, el senador de la UDI Sergio Gahona, quien es parlamentario de la zona, hizo notar que “aún las obras están paralizadas”. Al mismo tiempo, solicitó que se detalle los hospitales que tendrán un reajuste por el Ordinario 18 del Minsal detallando los hitos administrativos con plazos estimativos. Esta petición fue recogida por la Comisión de Salud.

Por su parte, el senador y presidente de la instancia, Juan Luis Castro (PS) -representante de O’Higgins- manifestó que “el hospital de San Fernando sabemos que está en estudio de diseño y abogaremos por él en la próxima discusión presupuestaria. Solo ahora quiero hacer ver que es necesario no solo preocuparse de contar con nueva infraestructura, sino de instalar nuevos especialistas y técnicos en esos centros”.

Finalmente, la senadora Ximena Órdenes, quien es representante de la Región de Magallanes, hizo ver la situación de su zona: “Aún no se inaugura la posta de Cerro Castillo porque no han podido ir las autoridades nacionales, de esos estamos hablando (…). También está pendiente el hospital Leopoldo Ortega de Chile Chico, porque se necesita una central eléctrica que no hay y dicen que se salvaría con un generador, ¿es así?”.

El subsecretario Salgado respondió indicando que, como Minsal, “solicitaremos a las autoridades locales poner en funcionamiento esa posta y dejar para un segundo momento su inauguración porque los pacientes la requieren”.

“Respecto al hospital, se nos ha señalado que operará con un generador en cascada que se instalará pronto”, sentenció.

