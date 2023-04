El hallazgo de una cabeza humana al interior de un carro de feria en la comuna de Maipú sumó nuevos antecedentes tras la indagatoria de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), que permitió identificar a su hijastro de 19 años como el responsable de colocar dichos restos en el lugar.

Esto, en conjunto con una investigación realizada por TVN, reveló que el padrastro del supuesto victimario había emitido una denuncia a la Corporación de Defensa del Adulto Mayor en febrero por violencia intrafamiliar (VIF) de parte del hijo de su pareja

Dicha indagatoria también reunió los testimonios de la madre, quien insiste en que su difunta pareja cometió VIF en contra de ellos.

La mujer de 46 años, en conversación con el mismo medio, confirmó que ella entregó a su hijo para “hacerlo a entender que estaba mal”.

Según relató, era el hombre de 61 años quien ejercía violencia en su contra y maltrato sicológico en contra de su hijo, hechos por los cuales no había denuncias.

“Tomaba mucho alcohol, se ponía tonto, me empezaba a decir cosas feas, me pegaba cachetadas, patadas, decía que era una prostituta, que no valía nada. Era una situación horrible (…) lo maltrataba sicológicamente, -le decía- que era tonto, que tenía una semana para buscar trabajo, si no, se tenía que ir”, contó.

Sobre el homicidio, expresó que todo se dio en medio de un episodio de consumo de alcohol: “Los tres estábamos discutiendo… -su hijo- me dijo que -su pareja- nunca más me iba a volver a pegar. Ahí le hizo la llave y lo empezó a ahorcar con las piernas”.

Consultada por una eventual participación en el crimen, señaló que es inocente.