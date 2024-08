Hombre de 31 años es asesinado a balazos en la población Montahue de Penco

Las autoridades aún no han identificado a los responsables, y la Fiscalía ECOH junto con la PDI están investigando el caso para esclarecer los hechos.

Durante la madrugada de este miércoles, un hombre de 31 años fue asesinado en un ataque a balazos en la población Montahue en Penco.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue encontrada con múltiples impactos de bala en su cuerpo. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, no logró sobrevivir a las heridas.

Por el momento, no se ha identificado a los responsables del homicidio, y las circunstancias exactas del ataque aún están bajo investigación, consignó Radio Biobío.

La Fiscalía Especializada en Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y la Policía de Investigaciones (PDI) han asumido el caso, desplegando equipos en la zona para esclarecer los hechos y dar con los culpables.

Las autoridades han hecho un llamado a la comunidad para que colabore con cualquier información que pueda ser relevante para la investigación, mientras que los residentes de la población Montahue permanecen conmocionados ante este violento incidente.