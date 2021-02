El ex ministro Heraldo Muñoz se impuso en las primarias internas del Partido Por la Democracia (PPD) y se transformó en el candidato presidencial de la colectividad.

El otrora secretario de Estado de la ex presidenta Michelle Bachelet se impuso sobre el también ex ministro Francisco Vidal y ante el ex diputado y embajador Jorge Tarud.

De esta forma, Muñoz será la carta de la colectividad que se enfrentará en una nueva elección a la representante del Partido Socialista, Paula Narváez, ya que ambos partidos participarán con un candidato único en las primarias de la centro izquierda.

El PPD informó que con el 99% de los votos escrutados Muñoz logró un 54% de las preferencias, mientras que Vidal alcanzó el 43% y Tarud el 3%, de un total de 13.225 votos emitidos.

Así, quien también fuera ministro Secretario General de Gobierno de Ricardo Lagos se une a otros candidatos de oposición que ya fueron proclamados por sus colectividades, como Carlos Maldonado en el Partido Radical y Ximena Rincón en la Democracia Cristiana.

