La diputada del Partido Por la Democracia (PPD) Helia Molina le respondió en duros términos a la exministra Marcela Cubillos tras la crítica que le hizo al presidente Gabriel Boric por el discurso que pronunció durante la ceremonia de homenaje de Estado al fallecido expresidente Sebastián Piñera.

¿Qué pasó?

En la instancia del viernes pasado en la sede del Congreso Nacional en Santiago, el mandatario hizo un mea culpa, diciendo que, “como ha sucedido otras veces en nuestra historia, durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron en ocasiones más allá de los justo y razonable”.

No obstante, “hemos aprendido de ello, y todos debiéramos hacerlo”, expresó, lo que fue aplaudido por los presentes en la ceremonia.

Al término de la ceremonia, la excolaboradora de la administración anterior conversó con CNN Chile y afirmó que lo hecho por el mandatario y su coalición con el gobierno de Sebastián Piñera “no fue una oposición dura. Lo que ellos hicieron fue intentar sacar, por medio de la violencia y de la fuerza, a un presidente elegido democráticamente”.

“Si de ellos hubiera dependido, el presidente Piñera no hubiera terminado su periodo”, agregó.

“Por lo tanto, esto no se trata simplemente de decir ‘fuimos duros como oposición’. Hicieron cosas que no caben dentro de la legitimidad democrática (…). El presidente parecía a ratos más bien tratando de darle lecciones a la derecha, que ver qué aprendizajes podía sacar él del legado (de Piñera)”, sentenció.

Reacción de Molina

Las palabras de Marcela Cubillos causaron molestia en adherentes del Gobierno, como en el diputado del Partido Socialista (PS) Daniel Manouchehri, quien dijo que lo señalado por la exministra es falso, ya que el estallido social “jamás fue liderado por la oposición”, donde incluso, “líderes opositores de ese entonces ni siquiera podían aparecer en las marchas, que eran contra toda la clase política”.

Esto fue compartido por Simón Boric, hermano del mandatario, quien expresó: “Muy de acuerdo. Marcela es ejemplo de lo que no necesita Chile: división y odiosidad. Ojalá encuentre paz interior”.

Muy de acuerdo. Marcela es ejemplo de lo que no necesita Chile: división y odiosidad. Ojalá encuentre paz interior. — Simón Boric Font (@sboric) February 10, 2024

Al respecto, Marcela Cubillos respondió: “Su hermano, el presidente Gabriel Boric, avaló, promovió, indultó y ahora financia a los delincuentes del estallido. Por tanto, usted, su hermano, el diputado Daniel Manouchehri y todos sus amigos no pretendan hoy lavarse las manos de la violencia que provocaron“.

Su hermano el Presidente @GabrielBoric avaló, promovió, indultó y ahora financia a los delincuentes del estallido. Por tanto, usted, su hermano, el diputado @danimanouchehri y todos sus amigos no pretendan hoy lavarse las manos de la violencia que provocaron https://t.co/ztt69VvTuZ — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) February 10, 2024

No obstante, quien ha expresado mayor molestia por las declaraciones de la ex secretaria de Estado es la diputada del PPD, quien le respondió en duros términos: “¡Cállate! ¿A quién le has ganado tú? ¡¡¡Fuiste la peor ministra de Educación de la historia de Chile!!!!”.