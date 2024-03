La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, reiteró su intención de repostularse en las elecciones municipales de octubre, indicando que en su eventual nuevo periodo se profundizará “el proceso de cambios, de recuperación y revitalización de la comuna”.

En ese sentido, recalcó que el municipio se encontraba en “abandono” cuando asumió la alcaldía en 2021.

Junto a ello, la jefa comunal -quien conversó con El Mercurio– descartó que haya perdido respaldo en el concejo municipal o personas que estén dispuestas a apoyar a otros posibles candidatos. “Pienso que ha aumentado el apoyo y el trabajo colectivo con nuestros vecinos y vecinas, las organizaciones sociales y el mundo político”, sostuvo.

“Quizás podemos recordar, yo fui electa en un proceso de primarias ciudadanas y a pesar de que aquello, tuvimos competencia con varias actorías, no solo de la derecha, y recibimos un apoyo significativo contra muchos pronósticos públicos en ese momento”, añadió.

Respecto a la posibilidad de competir en elecciones primarias para definir un postulante que represente al oficialismo en octubre, Irací Hassler dijo al medio citado estar disponible “a cualquier proceso de definición, incluyendo primarias, para dar la disputa”.

“Creo que va a ser especialmente relevante contra quienes tienen miradas muy distintas, que tuvieron la conducción de la comuna anteriormente y que nos vamos a encontrar en las elecciones en octubre”, añadió.

Caso Sierra Bella

Esta semana, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, dijo a CNN Chile que el organismo no emprenderá acciones por ahora en el caso de la ex clínica Sierra Bella por no haber observado “comisión de delito alguno”.

Las declaraciones del personero fueron bien recibidas por la alcaldesa Hassler. “Yo valoro lo que señaló el presidente del Consejo de Defensa del Estado, en que no habido ninguna observación de delito en este caso”.

“Hemos actuado siempre en la función pública, seguimos trabajando por soluciones para una mejor salud y además tomamos acciones legales a propositivo de las tasaciones, en este caso, en un proceso, cabe recordar, en que no se realizó ninguna compra”, indicó.

De este modo, se le consultó a la alcaldesa si es que descarta que haya delito al respecto. “Lo descarto completamente”, contestó.