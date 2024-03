La noche del miércoles, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, dijo a CNN Chile que el organismo no emprenderá acciones por ahora en el caso de la ex clínica Sierra Bella por no haber observado “comisión de delito alguno”.

El centro médico de Santiago llevaba meses siendo foco de críticas por una resolución de Contraloría que objetaba precio injustificado en la adquisición del edificio. La alcaldesa de la comuna, Irací Hassler, desistió de la compra y aseguró que colaboraría con el proceso investigativo.

La situación provocó diversas acusaciones de fraude de algunos sectores políticos, incautaciones de dispositivos con motivo de las indagatorias y otro tipo acciones.

El caso no había tenido actualizaciones recientes hasta que el titular del CDE dijo en CNN Prime que no han podido identificar ningún delito ligado al caso.

“El caso Sierra Bella lo hemos analizado eso ya en tres o cuatro oportunidades en el comité penal del CDE y no hemos observado comisión de delito alguno“, indicó Letelier.

Consultado sobre si el tema está definitivamente zanjado, Letelier expresó que si bien estas investigaciones son dinámicas, no se ha encontrado nada.

