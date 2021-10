La Municipalidad de Santiago, que encabeza la alcadesa Irací Hassler, presentó un recurso de protección solicitando redefinir el trazado de la Línea 7 del Metro de Santiago que unirá Renca con Vitacura.

La jefa comunal argumentó que “no se puede seguir afectando la calidad de vida de las personas”. Según el comunicado, el objetivo de la medida es “resguardar al Parque Forestal y a las comunidades que viven en ese entorno”.

A través de sus redes sociales, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticó la decisión tomada por el municipio: “No dejes que el Partido Comunista expropie el Metro”, escribió.

“El Metro es un orgullo para Chile y es una vía rápida para reducir la desigualdad urbana. Defendamos el Metro!”, añadió.

La respuesta de parte de Hassler no tardó en llegar. Mediante su cuenta de Twitter, la alcaldesa denunció que el líder republicano la tiene “bloqueada” y que por lo mismo no pudo responderle. “Parece que no va tan de frente como declara”, escribió.

“A la opinión pública: en Stgo defendemos un pulmón verde muy importante para la ciudad y pedimos que su arbolado y acuíferos sean protegidos. ¡Sí al metro y sí al Parque”, agregó.