Ante la discutida candidatura por Santiago de Mario Desbordes, la alcaldesa Irací Hassler señaló “turismo electoral” y que la disputa al interior de Chile Vamos demuestra “el desorden que ha tenido la derecha”.

¿Qué pasó?

En medio del proceso de negociaciones políticas, el senador y presidente del partido, Rodrigo Galilea, dijo el sábado que en Renovación Nacional y Chile Vamos han hecho “un análisis muy profundo de qué candidaturas para alcalde son las que más les hacen sentido a los desafíos de esa comuna. Y hemos llegado a la conclusión de que Mario Desbordes es la persona para representar y para unir a nuestro sector, y no solamente a nuestro sector, a la inmensa mayoría de quienes viven en la comuna de Santiago para ser el próximo alcalde”.

De este modo, el timonel sostuvo que, como RN y Chile Vamos, esperan hacer una muy buena campaña “y volver a darle esperanza a esa comuna tan importante para el país”.

Por su parte, Desbordes también afirmó que la coalición lo nominó como candidato para competir por el municipio de la capital. “A partir de ahora, pongo a disposición de los vecinos de Santiago toda una vida dedicada a trabajar por la seguridad en contra de la delincuencia, y también por tantos otros temas que son urgentes de resolver en esta comuna que lo está pasando muy mal”, expresó.

Pese a las declaraciones de RN, los partidos de Chile Vamos aún no han ratificado a Mario Desbordes como candidato.

Sin embargo, ayer Desbordes reiteró que es el postulante por Santiago de su coalición. “Soy el candidato de Chile Vamos, eso no está en discusión, y espero lograr un acuerdo y un consenso mucho más amplio”, expresó.

En el contexto general, el sector está inmerso en un complejo proceso para definir quién será su postulante para competir contra la actual jefa comunal Irací Hassler (PC), quien buscará la reelección como candidata única del oficialismo.

Reacción de Hassler

Este lunes, en entrevista con Radio Usach, Mario Desbordes dijo que si la UDI y todo Chile Vamos no lo apoya, serían responsables que Irací Hassler sea reelecta en octubre.

Al respecto, el mismo medio le consultó a la jefa comunal por las declaraciones del exministro. “Esa frase muestra una vez más el desorden que ha tenido la derecha, no solo en Santiago, sino que a nivel nacional, pero que se expresa fuertemente en la comuna barrial y capital de Santiago”, respondió.

“Candidatos por descarte, parece, un día aparecen como candidatos de todo un sector, después al día siguiente no, hace unos días había otro candidato y eventualmente habría este candidato que ustedes entrevistaron. Por tanto, la verdad es que creo que siguen haciendo mucho turismo electoral, personas que no tienen arraigo con la comuna de Santiago, que no conocen los barrios, que no tienen un trabajo con nuestra comunidad”, agregó.

En ese sentido, Hassler dijo entender que Santiago es la comuna capital y en eso tiene una relevancia nacional, “pero también es una comuna barrial y creo que eso se pierde de vista cuando hay todo este debate en la derecha o en las derechas que solo están haciendo distintos cálculos, etcétera, pero que no ven a Santiago como una comuna que es patrimonio, que tiene identidad, que tiene una historia y que tiene también sus anhelos, sus desafíos, sin duda, porque somos una comuna muy exigente, una comuna demandante, una comuna hermosa, con mucho potencial, con mucho patrimonio, pero también, sin duda, con muchos desafíos”.

“Mientras ellos están dando toda esa discusión, nosotros estamos con los pies en los barrios de Santiago, conversando con nuestra comunidad y, sobre todo, haciendo gestión para poder llevar Santiago a ser una mejor comuna cada día”, sentenció.