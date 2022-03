A tres días de haber ocurrido el hecho, este lunes se dio a conocer el testimonio del suboficial de Carabineros que hizo uso de su arma de servicio y disparó en medio de las manifestaciones que convocó la Confederación de Estudiantes de Chile (Confec) en el centro de Santiago.

Según señaló el defensor penal público Octavio Sufán, el uniformado habría estado en labores de control de tránsito al momento de ser “abordado por una turba”.

“Nuestro representado, tras ser abordado por un grupo de cerca de 20 manifestantes que lo golpearon en el suelo, desenfundó su arma de servicio para dispersar a los jóvenes, disparando al suelo. Y de acuerdo a los primeros informes, la bala habría rebotado, hiriendo a una persona ajena a la protesta, y que resultó con una herida subcutánea de carácter leve”, planteó el sábado.

El Ministerio Público ordenó la libertad del funcionario tras determinar que los antecedentes del caso respaldarían que el uniformado habría “actuado en legítima defensa”.

No obstante, se habría establecido que el joven de 19 años afectado por la bala era un repartidor de comida, no era un estudiante ni estaba participando de la manifestación, resultando herido porque el disparo del carabinero rebotó en el suelo.

¿Qué dijo el suboficial?

“La situación fue muy difícil porque me sentí afectado en mi integridad física. Pensé sinceramente que iba a perder la vida. Tengo familiares esperándome en la casa, entonces eso es lo primero que se te pasa por la cabeza”, relató el funcionario la misma tarde del viernes en que ocurrió el hecho, consignó Canal 13.

“Yo no quise hacerle daño a nadie, fue sin querer porque yo disparé al suelo. Solo estaba desviando el tránsito para resguardar a las personas”, agregó.

En ese sentido, el suboficial indicó que “estaba con dos colegas más, pero no los logré visualizar porque entre 15 o 20 personas me estaban agrediendo en el suelo, entonces por eso se me pasó por la mente que tenía que salir de allí”.

“Yo estaba resguardando a los manifestantes para que el tránsito vehicular no provocara ningún daño a algún manifestante. Yo solamente estaba desviando el tránsito para que ellos pudieran manifestarse pacíficamente”, continuó.