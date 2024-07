“Ha habido tráfico de influencias reales al interior del Poder Judicial”: La desafiante reaparición de Juan Andrés Lagos (PC) defendiendo a Daniel Jadue

El exasesor de Interior, alertó que hay que tener "cuidado" con la derecha que "van por el instituto y van a ir por el Museo de la Memoria", acusó.

Una desafiante reaparición tuvo Juan Andrés Lagos, militante del Partido Comunista, luego de que se le desvinculara de sus funciones al interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Lo hizo en Radio Nuevo Mundo -medio vinculado al PC- donde habló de todo: de Daniel Jadue y de la arremetida de la derecha contra el INDH.

¿Qué dijo Juan Andrés Lagos?

Lo primero que abordó el militante comunista fue la presentación de un recurso en favor de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta que permanece en prisión preventiva por delitos de corrupción, ante la Corte Interamericana de Justicia.

En ese sentido, Lagos arremetió con todo en contra del Poder Judicial, acusándolo de haber tenido tráfico de influencias en su interior.

“Yo diría que esa presentación es muy importante porque es una presentación que apunta en un tema que en Chile se aborda poco, se conoce poco, pero que tiene precedentes. Que es advertir y observar la administración de justicia en Chile, cómo opera en la práctica, y ante situaciones donde se transgrede el debido proceso”, indicó.

En esa línea, el exasesor de Interior recordó que “el Estado chileno ha sido severamente cuestionado por dos o por tres informes de distintos relatores internacionales de Naciones Unidas por eh lo que significa la denegación precisamente de la existencia de un pueblo originario como el Mapuche. Y fíjate tú que en la historia que es lo que observa Naciones Unidas, el derecho internacional, el derecho a los pueblos. Nosotros estamos muy atrás que otros países porque en rigor muchas comunidades mapuches reivindican un tratado muy anterior al periodo de modernidad del Estado chileno”.

Lagos también se refirió a la situación del Penal Punta Peuco, que esta semana se confirmó que no se cerraría. Frente a lo cual, el militante comunista acusó que “todo lo que ha quedado en evidencia estos últimos días es que han habido tráfico de influencias reales al interior del Poder Judicial, no son ficción, no son invenciones”.

Defensa de INDH

Lagos aprovechó la instancia para defender al Instituto Nacional de Derechos Humanos y su presidenta, Consuelo Contreras, luego de las críticas y petición de renuncia en su contra por parte de la Cámara de Diputados tras reconocer -en CNN Chile- que durante el estallido social no hubo violaciones “sistemáticas” a los DD.HH.

“Hoy día es defender el Instituto de Derechos Humanos y defender esa institucionalidad y defender a su actual jefa y a las personas que integran esa institución, porque cuidado que van por el instituto y van a ir por el Museo de la Memoria”, acusó.