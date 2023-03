Gustavo Gatica se refirió a los dichos de la diputada María Luisa Cordero, quien señaló que la senadora Fabiola Campillai podía “ver de un ojo”.

En un video publicado en sus redes sociales, el psicólogo también mostró cómo las personas con discapacidad visual usan teléfonos celulares.

“Hago este video para mostrarles cómo las personas con discapacidad visual podemos ocupar el celular. Lo hago para que ustedes no queden en ridículo demostrando su ignorancia, como cierta persona“, dijo.

“Para que no digan que veo de un ojo, me voy a tapar la cara y voy a escribir algo en una historia de Instagram”, agregó, procediendo a escribir “Ridícula”.

¿Qué dijo la diputada Cordero sobre Fabiola Campillai?

En un programa radial, la diputada Cordero habló sobre la senadora y sostuvo que “se descubrió que ve. Se acuerda que yo le dije que ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque ella tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega”.

“Tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo, le tomó una foto y la subió a las redes. Ella no es ciega total. Entonces ella manda a quemar el país, a quemar los metros”, agregó la psiquiatra, también conocida como “Doctora Cordero”.

La respuesta de Fabiola Campillai

Campillai agradeció el apoyo que le otorgó el Senado y respondió a los dichos en su contra. “Les agradezco este apoyo que hoy me están dando, de verdad no entiendo cómo una persona trabajadora del área de la salud, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy”, dijo.

“Esta es una nueva revictimización, en la cual muchas veces he querido no haber vivido, he querido no recordarla. Cuántas veces tuve operaciones en las cuales, cuando salía de la sala, eran dolores tremendos, que ni se pueden imaginar”, agregó.