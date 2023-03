La senadora Fabiola Campillai respondió a los dichos que emitió durante esta mañana la diputada María Luisa Cordero, en los que puso en duda la ceguera de la integrante de la Cámara Alta.

“Se descubrió que la señora Campillai ve. Ella votó y le achuntó en el hoyo de la urna, porque tiene un ojo bueno. Ella no es totalmente ciega (…) ella no es ciega total, entonces manda a quemar los metros”, afirmó Cordero en un programa radial.

Durante la sesión que se llevó a cabo en horas de la tarde, la representante de la RM en el Senado entregó sus descargos.

“A lo largo de este tiempo he tratado de salir adelante con todo lo que ya tengo porque al peinarme todos los días me doy cuenta de lo que me ocurrió de nuevo“, afirmó la senadora visiblemente emocionada.

En ese sentido, agregó que “es terrible vivir lo que yo viví, pero más terrible es cuando todos los días te recuerdan con mentiras lo que pasó. Les doy las gracias por el apoyo y ojalá se pueda hacer algo porque ella no puede volver a decir estas cosas“.

Ministra Tohá calificó declaraciones como un “ataque artero”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las palabras de Cordero en un punto de prensa realizado en el Congreso tras la aprobación de la prórroga del estado de excepción.

En ese contexto, la secretaria de Estado calificó lo ocurrido como un “ataque artero” y aseguró que “se trató de un ataque inhumano, una bajeza”.