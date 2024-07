Guillermo Ramírez se perfila como presidente interino de UDI en reemplazo de Javier Macaya

Tras la salida de Macaya de la presidencia del gremialismo, surgen con fuerza dos nombres que podrían ser los próximos timoneles: los diputados Juan Antonio Coloma y Guillermo Ramírez. Este último señaló: "Voy a esperar lo que ellos definan".

El gremialismo ha enfrentado un intenso martes tras la renuncia de Javier Macaya a la presidencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI). Luego de su salida, quedó abierta la interrogante sobre quién asumiría su lugar. Entre los nombres considerados se encuentra Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI o el diputado Guillermo Ramírez.

¿Quién asumirá en la presidencia de la UDI?

Juan Antonio Coloma, secretario general de la UDI, explicó el rumbo del partido. “La UDI tiene sus mecanismos internos, tiene que reunirse la directiva y la comisión política, lo cual se llevará a cabo en las siguientes horas”, adelantó.

Luego, su par, el diputado Henry Leal, entregó más detalles, aclarando que sería un cargo transitorio por tres o cuatro meses hasta que haya elecciones internas. Sobre sus preferencias en liderar el gremialismo, planteó: “Guillermo Ramírez sería una buena carta para asumir la conducción de la UDI. Esperamos proponerlo formalmente. Habrá que resolverlo de aquí a mañana; sería el hombre adecuado y tiene experiencia suficiente”.

La UDI buscará que diputado Guillermo Ramírez asuma la presidencia subrogante del partido tras renuncia de senador Macaya, diputado Leal ante pregunta de si prefiere a diputado Alessandri o Ramírez: “yo estoy apoyando al diputado Ramírez” @CNNChile pic.twitter.com/U3ErnO0JL6 — Francisca Cárdenas Bravo (@Francardenasb) July 23, 2024

“Todos tenemos que estar disponibles”

El diputado Guillermo Ramírez expresó que ha conversado con el expresidente Macaya tras su salida.“Conversé con él; siente que está tranquilo y que tomó la decisión correcta. Creo que habla muy bien de él que haya dado un paso al costado. Han sido momentos difíciles y, obviamente, el partido apoyó la decisión que tomó”, sostuvo.

Consultado si el senador Macaya lo respaldó para asumir la conducción política del gremialismo, el parlamentario respondió: “Yo no soy candidato a nada; es muy importante eso. Aquí, quienes definen quiénes van a suceder al presidente Macaya son la directiva de la comisión política. Yo no le he pedido el respaldo a nadie, no he hecho ninguna llamada ni le he pedido a nadie que diga nada por mí, porque confío en lo que hagan las instancias superiores de la UDI”.

“Voy a esperar, insisto, lo que ellos digan y voy a apoyar lo que ellos definan”, reiteró.

En el caso de que la Comisión Política definiera que él es el candidato más idóneo para asumir, sostuvo: “En momentos difíciles y de crisis, todos tenemos que estar disponibles para asumir lo que el colectivo determine”.

Respecto a la situación del partido tras los cuestionamientos que ha recibido el extimonel Macaya, concluyó: “Es un momento de crisis y difícil, del cual vamos a salir adelante. Vamos a salir fortalecidos. La UDI es un partido que ha lidiado, a lo largo de su historia, con momentos muy difíciles desde su fundación, como cuando asesinaron al senador Guzmán. Al igual que las crisis que hemos tenido en el pasado, vamos a salir adelante”.

El procedimiento interno del partido

En caso de que un presidente dimita, el estamento del partido, según el artículo 30, estipula lo siguiente:

“En caso de renuncia, muerte o impedimento grave de alguno de los miembros de la Directiva Nacional, corresponderá a la Comisión Política, por acuerdo de los dos tercios de sus miembros, nombrar a la persona que ocupará el cargo vacante hasta la realización del siguiente Consejo General. Si la causal obrare respecto al presidente del partido, el reemplazante será designado por la mayoría de la Comisión Política, a proposición de la Directiva Nacional y también deberá convocarse a un Consejo General extraordinario para su elección dentro de los siguientes 30 días, el que designará al reemplazante definitivo.”

El primer paso es la directiva y luego la comisión política debe emitir su voto. Estos son los integrantes de la mesa directiva (2023-2024).

Javier Macaya, expresidente de la UDI.

María José Hoffmann, quien suspendió temporalmente su cargo y fue reemplazado por Juan Antonio Coloma Álamos.

Pro secretaria: Constanza Hube.

Pro secretaria: Constanza Hube. Tesorera: Monserrat Risco.

Vicepresidentes

Domingo Arteaga.

Rodrigo delgado.

Daniela Peñaloza.

Flor weisse.

Máximo Pávez.

En tanto, la comisión política es compuesta con 15 electos, expresidentes y representantes de los estamentos y la directiva