El Gobierno intentó “tomar por tontos a los chilenos”: Presidente de la UDI critica demora en la renuncia de Monsalve

En una entrevista llevada a cabo este domingo, el diputado Guillermo Ramírez sostuvo que no sería “tirado de las mechas” pensar que el Gobierno intentó retrasar la divulgación de la denuncia, para así evitar un impacto en el próximo proceso electoral.

Este domingo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, realizó duras críticas hacia la gestión del Gobierno respecto a la salida del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien fue denunciado por una violación presuntamente cometida contra una trabajadora de la entidad.

En entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, el también diputado criticó la demora en la renuncia de Monsalve, y puso énfasis en que este continuó ejerciendo sus labores luego de que las máximas autoridades del Gobierno tomasen razón del procedimiento en su contra.

Y en esa misma línea, hizo alusión a la presencia del exsubsecretario en la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso dos días después de que el presidente Gabriel Boric y la ministra del Interior, Carolina Tohá, supiesen de la denuncia.

“Si está la ministra Tohá, que es la máxima autoridad, nadie le va a rechazar el presupuesto, porque no está presente uno de los subsecretarios. A veces, las vocerías tienen que maximizar lo favorable y minimizar lo desfavorable, yo entiendo que eso es así… pero decir cosas derechamente falsas, tomar por tontos a los chilenos, ya es otra cosa”, argumentó.

Lee también: Cordero confirma que Monsalve usó avión de Carabineros en viaje a Concepción para comunicar a su familia la denuncia en su contra

Ramírez también puso en duda si el Gobierno intentó retrasar la divulgación del procedimiento judicial para evitar un impacto en las próximas elecciones generales.

“No es ridículo ni ‘tirado de las mechas’ pensar que el Gobierno quería mantener esto oculto hasta después de las elecciones; que esto podía afectar gravemente el rendimiento de sus candidatos”, sostuvo.

Y continuó afirmando que “la principal preocupación de los chilenos es la seguridad, y las autoridades locales tienen mucho que decir sobre la seguridad. Entonces, cuando se destapa una situación como esta, es evidente pensar que esto puede tener efectos electorales adversos para el Gobierno”.

Finalmente, el diputado cuestionó el argumento del Ministerio del Interior respecto a la inaplicabilidad de la Ley Karin, que protege a las víctimas de violencia en el entorno laboral, debido a que la denuncia no se habría realizado en ese contexto.

“Acá había personas que entendían que algo estaba ocurriendo antes de la denuncia. Entonces, el argumento que no se hizo nada porque no había denuncia me parece un argumento débil”, acusó.