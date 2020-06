VIDEO RELACIONADO – Contraloría declara improcedente instructivo de retorno seguro (00:40)

Una propuesta que incluye un fondo COVID-19 de US$ 12 mil millones fue presentada por un grupo de economistas que asesoraba al ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Según publica La Tercera, la iniciativa fue planteada a los parlamentarios de la Comisión de Hacienda ampliada y supera por US$ 2 mil millones a la elaborada por el gobierno.

El origen de los recursos proviene de deuda y del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y su propósito es apoyar los ingresos familiares y en planes de reactivación de la economía.

La iniciativa considera una duración transitoria pero flexible de 24 meses, con el fin de que los recursos sean desembolsados a medida que sean necesarios.

Medidas sociales y de reactivación

Dentro de las medidas propuestas se consideran mejoras al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) hacia un monto per cápita de entre $80 y $90 mil, con pagos decrecientes en agosto de acuerdo al número de integrantes del grupo familiar.

“Por defecto el beneficio se termina en agosto, pudiendo ser renovado por dos meses adicionales por un monto no superior al 80%, de acuerdo a la situación sanitaria”, dice el texto.

También se plantea un complemento de los ingresos formales con un piso de $25 mil por persona y modificar las tasas de reemplazo para quienes hacen uso del seguro de cesantía.

Dentro de las medidas que apuntan a la reactivación, los expertos proponen ampliar el Fogape a todas las empresas y dejar como “última instancia” un posible apoyo estatal a las empresas que tengan problemas de liquidez.

Dentro de los firmantes de la propuesta se encuentran el ex ministro Rodrigo Valdés, el ex director de Presupuestos Rodrigo Cerda, Bettina Horst (LyD), Andrea Repetto (UAI), el ex ministro Andrés Fontaine, Claudia Martínez (UC), los ex presidentes del Banco Central Vittorio Corbo, José de Gregorio y Rodrigo Vergara; además de Rafael Aldunate, Álvaro Díaz, Sebastián Edwards, Sebastián Izquierdo, Claudia Sanhueza, Klaus Schmidt-Hebbel y Cristián Solís.