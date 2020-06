VIDEO RELACIONADO – Así es la pandemia sin agua potable en Santiago (06:58)

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, propuso disponer de US$ 10 mil millones para el plan de emergencia que el gobierno consensuar con la oposición en el contexto de la pandemia del COVID-19.

Según publica La Tercera, la autoridad entregó esta proposición la noche de este lunes durante una reunión con parlamentarios integrantes de la mesa negociadora.

De acuerdo a los participantes de la cita, el ministro fijó el monto para un plazo de 20 meses, con US$ 3 mil millones disponibles para este año y los restantes siete mil para el próximo año y hasta febrero de 2022.

Dentro de los puntos de la propuesta se encuentra aumentar el monto del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) desde los $65 mil actuales hasta una cifra que fluctuará entre $70 y $80 mil por persona.

Además, se pretende ampliar la cobertura del beneficio hasta el 80% más vulnerable y terminar con el pago decreciente, es decir, que los montos se mantengan fijos.

En tanto, la cifra propuesta representaría un punto medio entre los US$ 8 mil millones que había propuesto el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín y los US$ 12 mil millones sugeridos por los economistas convocados por el Colegio Médico.

